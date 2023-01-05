Первая высокопроизводительная карта компании выйдет во втором квартале 2024 года

Запуск Intel своих новых графических карт для настольных компьютеров не имел оглушительного успеха. Модели серии Arc Alchemist вышли с таким количеством проблем и получили множество негативных отзывов, что даже появились слухи об отмене всей линейки видеокарт. Но компания не отказывается от стремления к тому, чтобы ее графические процессоры стали реальной альтернативой картам Nvidia и AMD, и это может произойти после выхода следующего поколения видеокарт под названием Battlemage.

реклама

Intel и Раджа Кодури - старший вице-президент подразделения архитектуры, графики и программного обеспечения компании, неоднократно заявляли, что Arc никуда не исчезнет. Согласно предположительной дорожной карте от RedGamingTech, стали известны планы компании на следующие полтора года в отношении своих дискретных видеокарт для настольных компьютеров.

Новая информация раскрывает планы компании по выпуску ещё двух моделей мощностью 150 ватт в существующей серии Arc Alchemist в уже начавшемся квартале. Обе модели, под кодовым названием SKU4 (D23-P5) и SKU5 (D23-M3) будут относиться к среднему классу и получат по 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с.

Как видно из дорожной карты, текущая архитектура Arc Alchemist будет модернизирована и получит название Alchemist+. Согласно планам компании обновление линейки должно появиться в третьем квартале наступившего года и будет основано на графическом процессоре ACM+ G21 для флагманских карт с уровнем мощности от 175 до 225 Вт и ACM+ G20 для бюджетных видеокарт мощностью от 75 до 100 Вт.

Будущий 2024 год должен стать наиболее интересным, когда появятся действительно мощные игровые решения компании Intel, способные соперничать с лучшими картами конкурентов. Новинки будут основываться на графическом процессоре BMG-G10 с TDP до 225 Вт на базе микроархитектуры Xe2-HPG. Высокопроизводительный графический процессор появится во втором квартале 2024 года, а графический процессор среднего уровня BMG-G21 мощностью менее 150 Вт немного позже в том же втором квартале.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Видеокарты серии Battlemage должны получить несколько важных обновлений, включающих улучшенную микроархитектуру, систему памяти, технологию трассировки лучей, новейшие возможности DeepLink и технологию визуализации на основе машинного обучения следующего поколения.