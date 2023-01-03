Выход новинки состоится уже через два дня, а обзоры будут доступны завтра

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Появилось подтверждение стоимости GeForce RTX 4070 Ti, карта будет на 400 долларов дешевле, чем RTX 4080.

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Согласно официальному слайду с презентации, RTX 4070 Ti должна предложить 40 TFLOPs вычислительной производительности с одинарной точностью по цене 799 долларов. Это рекомендованная производителем розничная цена для карты, которая будет запущена только в качестве партнерских моделей, выпуск собственных эталонных карт Founders Edition не планируется.

NVIDIA подтверждает, что RTX 4070 Ti быстрее, чем RTX 3090 Ti, но на слайде не объясняется, насколько. Однако просочившиеся в сеть результаты тестирования производительности в 3DMark могут дать первые представления о возможностях новинки. Карта RTX 4070 Ti основана на архитектуре Ada Lovelace и является третьим представителем серии, поддерживающим технологию масштабирования DLSS3.

RTX 4070 Ti оснащена полнофункциональным графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA. Эта карта оснащена 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X и имеет типичное значение TDP 285 Вт в соответствии с официальными спецификациями. Видеокарта получила те же характеристики, что и графическая карта GeForce RTX 4080 12 ГБ до её отмены NVIDIA.

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Компания подтверждает, что RTX 4070 Ti будет доступна с 5 января, а первые обзоры появятся уже завтра.