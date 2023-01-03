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goldas За пост начислено вознаграждение
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Выход новинки состоится уже через два дня, а обзоры будут доступны завтра
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  Появилось подтверждение стоимости GeForce RTX 4070 Ti, карта будет на 400 долларов дешевле, чем RTX 4080.

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 Согласно официальному слайду с презентации, RTX 4070 Ti должна предложить 40 TFLOPs вычислительной производительности с одинарной точностью по цене 799 долларов. Это рекомендованная производителем розничная цена для карты, которая будет запущена только в качестве партнерских моделей, выпуск собственных эталонных карт Founders Edition не планируется.

 NVIDIA подтверждает, что RTX 4070 Ti быстрее, чем RTX 3090 Ti, но на слайде не объясняется, насколько. Однако просочившиеся в сеть результаты тестирования производительности в 3DMark могут дать первые представления о возможностях новинки. Карта RTX 4070 Ti основана на архитектуре Ada Lovelace и является третьим представителем серии, поддерживающим технологию масштабирования DLSS3.

 RTX 4070 Ti оснащена полнофункциональным графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA. Эта карта оснащена 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X и имеет типичное значение TDP 285 Вт в соответствии с официальными спецификациями. Видеокарта получила те же характеристики, что и графическая карта GeForce RTX 4080 12 ГБ до её отмены NVIDIA.

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 Компания подтверждает, что RTX 4070 Ti будет доступна с 5 января, а первые обзоры появятся уже завтра.

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14
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dagnoparte
16:50
кипр наш))))
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
warmuza
16:46
не улавливаю логики, говоришь бессвязно
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Рука моет руку
16:45
У Путина есть деньги на rtx 4000.
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
warmuza
16:43
даже Путин?
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Fizik56
16:43
Учитывая никчемность и бесхарактерность нынешнего немецкого руководства, пшеки реально могут получить с них бабосы, не все конечно, но половину вполне реально.
Польша просит ООН посодействовать в выплате репараций от Германии
Рука моет руку
16:41
А что там представлять, на 15% мощнее 4080, и настолько же слабее 4090.
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Евгений Попов
16:41
Канал на ютубе? Ну тогда да, это железный аргумент.
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
Necrocannibal Dead
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Рука моет руку
16:40
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Евгений Хрипков
16:39
Игру явно онли с торрента тянуть буду😄
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
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