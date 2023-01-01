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Biostar представила собственные видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3070
Более того, компания выпустила ещё более древние графические карты среднего уровня RTX 2060 Super
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 За последние несколько недель NVIDIA представила целых три новых модели в серии RTX 30. Это были варианты существующих моделей с некоторыми измененными характеристиками, которые привлекли большое внимание со стороны партнеров компании. Однако некоторые производители только сейчас анонсировали свои карты линеек RTX 3070 и RTX3080, выпущенные в прошлом 2020 году.

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 Одной из таких отличившихся компаний стала Biostar, представившая графические карты RTX 3080 и RTX 3070. Они имеют собственный дизайн систем охлаждения с тремя либо двумя вентиляторами и относятся к линейке Extreme Gaming. Обе карты появились на тайваньских, европейских и американских веб-сайтах Biostar вместе с их спецификациями.

 Те, кто ожидал более новых вариантов карт будут разочарованы, так как это оригинальные модели 2020 года. Biostar не сообщает об отношении этих карт к линейке LHR, но, учитывая, что модели без LHR больше не производятся, то видеокарты должны относиться именно к линейке LHR.

 Еще интереснее то, что помимо карт RTX 30 компания выпустила две "новых" графических карты ещё более древней серии RTX 20. До сих пор Biostar предлагала только видеокарты GTX 16, в то время как она выпускает почти все графические карты Radeon RX 6000 и RX7000, которые были анонсированы за последние 3 года кроме RX 6950XT:

 Biostar представила видеокарту RTX 2060 SUPER, которая будет доступна в двух вариантах. Однако они обе основаны на одном и том же дизайне печатной платы, предлагают одинаковые частоты и даже порт DVI-I, если он кому-то ещё понадобится.

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 Следует отметить, что Biostar могла продавать эти карты задолго до того, как они были официально указаны на веб-сайте. Тем не менее они впервые появились на изображениях, и, похоже, ни один розничный продавец еще не выставил на продажу какие-либо из указанных моделей.

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