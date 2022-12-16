Интересно, что результат грядущей видеокарты среднего уровня превышает таковой у Radeon RX 7900 XTX

Как известно, невыпущенная видеокарта RTX 4080 12 ГБ появится под новым названием RTX 4070 Ti. Эта карта сейчас доставляется рецензентам, которые должны опубликовать свои обзоры в начале следующего месяца. Тем не менее похоже, что некоторые не пожелали ждать ещё несколько недель и протестировали видеокарты, пока правда только в Geekbench.

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Первое появление RTX 4070 Ti в Geekbench подтверждает основные характеристики. Согласно записи, видеокарта имеет максимальную частоту графического процессора 2730 МГц, 60 потоковых мультипроцессоров, включающих 7680 ядер CUDA и 12 ГБ локальной памяти. Таким образом Geekbench подтверждает те же характеристики, что и у RTX 4080 12 ГБ, которая была отменена.

Карта была протестирована несколько раз с помощью теста Geekbench OpenCL. Эти несколько прогонов показали средний результат в 214654 балла, что на 45,8% превышает результат RTX 3070 Ti в том же тесте Geekbench.





Эта оценка даже лучше, чем у только что выпущенной AMD Radeon RX 7900 XTX. Тем не менее следует иметь в виду, что OpenCL, по-видимому, отдает предпочтение графическим процессорам NVIDIA, а карты Radeon, как правило, лучше работают с Vulkan API.

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Само собой разумеется, что это всего лишь небольше синтетические тесты. RTX 4070 Ti почти наверняка будет работать по-другому с реальными игровыми приложениями. Остается знабраться терпения и подождать еще три недельки, чтобы делать окончательные выводы.