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NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti протестирована в Geekbench
Интересно, что результат грядущей видеокарты среднего уровня превышает таковой у Radeon RX 7900 XTX
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-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

 Как известно, невыпущенная видеокарта RTX 4080 12 ГБ появится под новым названием RTX 4070 Ti. Эта карта сейчас доставляется рецензентам, которые должны опубликовать свои обзоры в начале следующего месяца. Тем не менее похоже, что некоторые не пожелали ждать ещё несколько недель и протестировали видеокарты, пока правда только в Geekbench.

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 Первое появление RTX 4070 Ti в Geekbench подтверждает основные характеристики. Согласно записи, видеокарта имеет максимальную частоту графического процессора 2730 МГц, 60 потоковых мультипроцессоров, включающих 7680 ядер CUDA и 12 ГБ локальной памяти. Таким образом Geekbench подтверждает те же характеристики, что и у RTX 4080 12 ГБ, которая была отменена.

 Карта была протестирована несколько раз с помощью теста Geekbench OpenCL. Эти несколько прогонов показали средний результат в 214654 балла, что на 45,8% превышает результат RTX 3070 Ti в том же тесте Geekbench.


 Эта оценка даже лучше, чем у только что выпущенной AMD Radeon RX 7900 XTX. Тем не менее следует иметь в виду, что OpenCL, по-видимому, отдает предпочтение графическим процессорам NVIDIA, а карты Radeon, как правило, лучше работают с Vulkan API.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 Само собой разумеется, что это всего лишь небольше синтетические тесты. RTX 4070 Ti почти наверняка будет работать по-другому с реальными игровыми приложениями. Остается знабраться терпения и подождать еще три недельки, чтобы делать окончательные выводы.

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