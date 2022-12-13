Результаты согласуются с предсказанными утечками и соответствуют заявленной производительности самой AMD

Сегодня компания AMD сняла запрет на публикацию обзоров своих видеокарт нового поколения Radeon RX 7900. И первые обзоры не заставили себя ждать.

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Прежде чем перейти к результатам тестирования, напомню, что карты RX 7900 долго ждали не только фанаты компании, но и все пользователи, следящие за развитием компьютерной техники, поскольку новое поколение графических процессоров Nvidia, хотя и быстрые, но слишком дороги для большинства геймеров, чтобы даже рассматривать их приобретение. Между тем, AMD рекламировала свои карты, как мощные устройства значительно опережающие предыдущий флагман RX 6950 XT.

Многие полагали, что флагманская модель RX 7900 XTX сможет соперничать с RTX 4090, но последние утечки и заявление самой компании AMD многих разочаровали. Как оказалось, RX 7900 XTX была с самого начала предназначена для конкуренции хоть и с мощной, но всё-таки не флагманской моделью RTX 4080. Однако после объявления стоимости видеокарт AMD нового поколения, разочарование несколько снизилось, так как RX 7900 XTX и RX 7900 XT получили стоимость 1000 и 900 долларов соответственно, что значительно меньше 1600 долларов за RTX 4090 и 1200 долларов за RTX 4080. Таким образом соотношение производительности на доллар у AMD гораздо выгодней для потребителей

Что касается технических характеристик, то новые карты Radeon являются первыми высокопроизводительными потребительскими видеокартами, использующими технологию чиплетов. Кроме того, AMD перешла к дизайну с двумя шейдерами в каждом вычислительном блоке, фактически удвоив количество шейдерных блоков в каждом CU. Ниже перечислены основные характеристики карт RX 7900 в сравнении с картами предыдущего поколения.

Теперь можно перейти к самому тестированию. Одним из первых ресурсов, протестировавших видеокарты нового поколения от AMD, стал TECHSPOT. На сайте сегодня опубликован тест топовой видеокарты новой линейки Radeon RX 7900 XTX и её сравнение с конкурентами от Nvidia, а также собственными моделями предыдущего поколения.

Все графические карты были протестированы с официальными тактовыми частотами без заводского разгона. Для тестов использовалась система, оснащенная процессором Ryzen 7 5800X3D, 32 ГБ двухранговой двухканальной памяти DDR4-3200 CL14 и материнской платой MSI MPG X570S Carbon Max Wi-Fi. Всего было протестировано 16 игр в разрешении 1440p и 4K.

Здесь показаны не все диаграммы, все желающие могут пройти по данной ссылке и ознакомиться с полными результатами тестирования всех 16 игр. В конце приведу сводные диаграммы производительности во всех играх и двух разрешениях.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -21000р на RTX 4080 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Как видно утечки с производительностью и официальные данные самой AMD подтверждаются. Radeon RX 7900 XTX является соперником именно RTX 4080, в каких-то играх опережая её, а где-то проигрывая ей. Но если смотреть среднюю производительность, то новый флагман AMD занимает почетное второе место среди выпущенных видеокарт нового поколения от обеих компаний. Кроме того, не сложно догадаться, что новинка от AMD является гораздо выгодной покупкой, чем RTX 4080, если говорить о рекомендованной стоимости карт.