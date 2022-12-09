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Redmi K60E получит чипсет MediaTek Dimensity 8200
Об этом сегодня было заявлено компанией на официальной странице Weibo
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 Каким-то образом Xiaomi удается быть одним из первых производителей смартфонов, представляющих свои устройства с новейшими чипсетами как от Qualcomm, так и от MediaTek, и эта тенденция, судя по всему, сохранится в будущем. На этой неделе запланирован отложенный дебют серии Xiaomi 13 с процессором Snapdragon 8 Gen 2, что вышло боком компании, так как первым официально представленным смартфоном на новом флагмане Qualcomm стал IQOO 11 Pro, но Xiaomi подтвердила, что станет одним из первых производителей устройств на чипсете MediaTek Dimensity 8200.

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 Чипсет MediaTek Dimensity 8200 дебютировал сегодня в качестве преемника очень удачного MediaTek Dimensity 8100. Redmi K50 был одним из первых телефонов, выпущенных с Dimensity 8100, и такой же ход компания собирается сделать с серией Redmi K60, подтвердив, что Redmi K60E выйдет с новым Dimensity 8200.

 Сегодня утром Redmi на Weibo написала:«Redmi K60E — это первая ласточка, оснащенная новым флагманским чипсетом Dimensity 8200, обеспечивающим высокую производительность, новый член семейства с невероятно мощной конфигурацией, так что следите за обновлениями».

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 Точной даты выхода Redmi K60E пока нет, но он должен показать уровень производительности, что и Snapdragon 8 Gen 1, избегая при этом его слабых сторон, а также, что немаловажно, будет дешевле чипсета Qualcomm. Это позволит установить более низкую стоимость конечных устройств и привлечь большее количество покупателей к телефонам на базе Dimensity 8200.

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