Также iQOO 11 Pro получил 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX866 и зарядку на 200 Вт

Сегодня iQOO представила в Китае топовый Android-смартфон 11 Pro. Компания уже раскрыла дизайн устройства, хотя только сейчас подтвердила, что оно получит аналогичную 10 Pro отделку, вдохновленную BMW, а также альтернативную цветовую гамму Track.

реклама

Новый флагман iQOO на этот раз также представлен в дополнительной зеленой цветовой гамме. Смартфон получил 6,78-дюймовый изогнутый HDR10+ дисплей разрешением 2K с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит благодаря новой технологии E6.

iQOO является родственным брендом Vivo, и это очень заметно в новой серии 11. Новинка может похвастаться основной камерой с датчиком Sony IMX866, второй 50-мегапиксельной камерой для широкоугольной съемки и 13-мегапиксельным портретным объективом.

Но самым главным в смартфоне является его чипсет. iQOO в модели 11 Pro использовала Snapdragon 8 Gen 2 и стала первым производителем, выпустившим смартфон с новейшей однокристальной системой от Qualcomm. Кроме того, iQOO, не рискуя производительностью, применила флэш-память UFS 4.0 и оперативную память LPDDR5X. С автономностью у телефона также всё в порядке, благодаря аккумуляторной батарее емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 200 Вт, а также беспроводной зарядке на 50 Вт.

Таким образом, iQOO опередила Xiaomi в выпуске первых смартфонов на базе SD 8 Gen 2, однако IQOO 11 Pro нельзя предварительно заказать в Китае до 21 декабря 2022 года.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Смартфон будет стоить 4999 юаней (около 718 долларов) за базовую модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, версия 12 ГБ и 256 ГБ обойдется в 5499 юаней (около 789 долларов), а топовая комплектация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обойдется в 5999 юаней (около 860 долларов).