Повышение производительности видеокарт Arc может достигать 80 процентов

Одним из наиболее существенных недостатков видеокарт Intel Arc является их производительность в играх, использующих API DirectX 9. Некоторые конкурирующие карты могут превзойти данные ускорители более чем на 100 процентов. Однако на этой неделе Intel выпустила обновление драйвера, которое может похвастаться повышением частотой кадров до 1,8 раза в играх, использующих API DX9.

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В октябре Intel выпустила видеокарты линейки Arc A750 и A770. Обзор обоих устройств показал, что они имеют неплохие перспективы, но могут реализовать свой потенциал только в том случае, если Intel приложит усилия и позаботится о внесении столь необходимых улучшений. Самым большим из них была производительность DirectX 9.

Незадолго до запуска Intel объявила, что Arc не будет иметь встроенной поддержки DX9 и вместо этого будет эмулировать данный API. Компания ожидала, что это изменение позволит уделить больше внимания поддержке видеокартой DirectX 12, не жертвуя заметной производительностью в играх DX9. К несчастью для Intel, этого не произошло.

При тестировании A750 и A770 в Counter-Strike: Global Offensive, самой популярной игре в Steam, которая также использует DX9, производительность была просто катастрофической. В то время как все остальные карты показывали производительность в диапазоне 350–360 кадров в секунду, видеокарты Arc выдавали довольно посредственные 146 кадров в секунду.

Intel предупредила покупателей, что первоначальный запуск Arc не будет гладким, но потеря 200 кадров в секунду является абсолютно недопустимой. Тем не менее разработчики усердно работали над выпуском новых драйверов для повышения производительности во всех играх, особенно в тех, которые используют DX9. На этой неделе Intel выпустила драйвер Arc Driver под номером 3953, который, по словам Intel, может повысить частоту кадров в 1,8 раза.

В то время как в некоторых играх, таких как Guild Wars 2 или Payday 2, частота кадров может незначительно улучшиться, в других она либо приближается, либо достигает заявленного увеличения в 1,8 раза. League of Legends, Stellaris и Starcraft 2 демонстрируют хороший прирост производительности, причем первая из них показала улучшение почти на 40%, но лидером стала CS:GO.

Тесты Intel CS:GO показали, что средняя частота кадров в игре увеличилась до 318 FPS с новыми драйверами, что близко к другим картам.

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В целом, то, что Intel вносит эти изменения в драйверы Arc является хорошим сигналом для пользователей. Усиление конкуренции на рынке графических карт имеет большое значение для потребителей. Приятно видеть, что Intel показывает свои усилия по совершенствованию карт серии Arc, чтобы сделать их третьим крупным игроком на рынке.