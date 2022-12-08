Остальные характеристики включают чипсет Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 6,8-дюймовый дисплей

Китайский производитель смартфонов Tecno представил новый флагманский смартфон с первым в мире выдвижным портретным объективом. Серия Tecno Phantom X2 была анонсирована на мероприятии в Дубае в среду и была отмечена вышеупомянутой камерой.

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Флагманская модель Pro оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, разрешением 1080 x 2400 пикселей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Новинка получила 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 9000, графический процессор Mali-G710, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти стандарта UFS 3.1.

Особенностью смартфона является портретная камера, которая делает 50-мегапиксельные изображения с использованием пикселей размером1,28 мкм и объектива с диафрагмой f/1,49 с фокусным расстоянием 65 мм. Идея выдвижной камеры состоит в том, чтобы обеспечить естественное получение эффекта боке, а не делать это искусственно с помощью программного обеспечения.

В Samsung Galaxy S9 уже использовались механические лепестки диафрагмы, а в Galaxy A80 использовалась выдвижная поворотная камера. В OnePlus 7 Pro также была выдвижная селфи-камера. Проблема с этими и подобными реализациями заключается в том, что они являются еще одной потенциальной слабой точкой. Механические компоненты со временем неизбежно изнашиваются.

По бокам от портретной камеры находится вторая основная камера на 50 МП с апертурой f/1,85 и сверхширокоугольная камера на 13 МП с апертурой f/2,2. ВЫ качестве фронтальной камеры используется 32-мегапиксельный объектив с апертурой f/2.5.

Другие заслуживающие внимания функции включают аккумулятор емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт и датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

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Серия смартфонов Tecno Phantom X2 должна выйти в конце декабря. Согласно Engadget, модель Pro будет стоить около 930 долларов, что очень дорого для смартфона, не относящегося к первому эшелону производителей.