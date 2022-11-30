Также компания продемонстрировала образцы получаемых фотографий

Xiaomi раскрыла более подробную информацию о смартфонах серии Xiaomi 13, несмотря на то, что их выпуск отложен на неопределенный срок. Уже дав понять, какие улучшения производительности мы должны ожидать при переходе от Xiaomi 12 к Xiaomi 13, компания поделилась некоторой информацией о камерах смартфонов. Стоит иметь в виду, что Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro на приведенных примерах могли показать свои результаты в идеальных условиях. Кроме того Xiaomi, возможно, изменила эти изображения с помощью программного обеспечения для улучшения качества.

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Тем не менее компания подтвердила, что оба смартфона будут оснащены телеобъективами с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм. Сообщается, что это камера основана на датчике ISOCELL JN1, имеет разрешение 50-мегапиксельный и 1/2,76-дюймовый сенсор, что должно стать достойным обновлением по сравнению с тусклым телеобъективом в серии Xiaomi 12. Кроме того, телеобъектив получит оптическую стабилизацию как в модели Xiaomi 13 Pro, так и в младшей версии Xiaomi 13.

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Также Xiaomi подтвердила более ранние слухи, заявив, что Pro версия оснащается основной камерой с датчиком Sony IMX989 и 1-дюймовым сенсором аналогично смартфону Xiaomi 12S Ultra, продаваемому только в Китае. Таким образом работа основной камеры должна быть почти одинаковой у Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi 13 Pro. Теоретически улучшенный процессор сигналов изображения (ISP) в Snapdragon 8 Gen 2 может помочь обеспечить незначительное улучшение качества изображения. К сожалению узнать на собственном опыте об улучшениях получится пока только в Китае, так как изначально серия Xiaomi 13 выходит для домашнего рынка, и лишь спустя некоторое время будет доступна на мировом рынке. Но расстраиваться не стоит, так как никто не отменял различные торговые площадки, где купить смартфоны не составит больших проблем даже жителям с другого континента.