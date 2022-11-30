Таким образом уже в декабре стать обладателем профессионального ускорителя от Nvidia смогут все желающие

Некоторые розничные продавцы уже начали размещать на своих страницах в Интернете грядущие видеокарты RTX 6000 на архитектуре Ada Lovelace. Это модель для рабочих станций на той же архитектуре, что и игровые GeForce RTX 40. Это также свидетельствует о том, что новые графические процессоры для рабочих станций больше не носят название Quadro. Стоит сразу сказать, что не следует путать данную карту с RTX A6000 на базе архитектуры Ampere.

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Видеокарта RTX 6000 основана на графическом процессоре AD102 и имеет 142 потоковых мультипроцессора. Это означает, что карта не использует весь потенциал AD102, так как 2 мультипроцессора отключены, а количество ядер CUDA составляет 18176 (на 11 % больше, чем у RTX 4090). RTX 6000 не является игровой картой, у нее нет мощного охлаждения с несколькими вентиляторами, но и нет сумасшедших требований к TDP. В отличие от RTX 4090, которая имеет TDP 450 Вт, RTX 6000 Ada довольствуется лишь 300 Вт.

Ключевым преимуществом этой модели является память. NVIDIA разместила на этой карте 48 ГБ памяти GDDR6 на 384-битной шине. Технические характеристики этой модели до сих пор недоступны во многих официальных источниках, однако их удалось найти на веб-сайте компании Leadtek, являющейся одним из основных партнеров NVIDIA в производстве графических карт RTX для рабочих станций.

В этой модели графический процессор имеет тактовую частоту 2,5 ГГц, как у RTX 4090, и память GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. Это та же скорость памяти, что и у карт AMD Radeon RX 7900. Это означает повышение тактовой частоты на 700 МГц и повышение пропускной способности памяти на 25% (960 ГБ/с против 768 ГБ/с на RTX Ampere).

В настоящее время карта выставлена на продажу различными продавцами в США по цене от 7378 до 8210 долларов. Вероятно, можно найти и более низкие цены, однако это первые ласточки из относительно малоизвестных магазинов. Ниже цена от ShopBTL и CompSource:

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NVIDIA уже опубликовала официальный драйвер для RTX 6000. Теперь, когда розничные продавцы начали выставлять карты на продажу, можно предположить, что запуск негласно состоялся.