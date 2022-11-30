Компания провела ряд оптимизаций системы и позволит удалить большинство ненужных пользователю приложений

Xiaomi поделилась некоторыми подробностями об обновлении MIUI 14, которое компания назвала «Project Razor». Хотя поначалу название может показаться странным, Xiaomi утверждает, что основное внимание в MIUI 14 уделяется уменьшению или сокращению системного мусора, отсюда и термин «Project Razor». Xiaomi утверждает, что это позволит людям удалять больше системных приложений, чем когда-либо прежде, и компания зашла так далеко, что MIUI 14 будет иметь наименьшее количество неудаляемых приложений среди всех оболочек на базе Android.

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MIUI 14 также должна занимать меньше внутреннего пространства для хранения. Компания заявляет, что обновление на 23% легче, чем MIUI 13. В то же время Xiaomi говорит о постоянном увеличении увеличение размеров прошивок Android, поэтому ещё неизвестно, будет ли MIUI 14 «легче», чем более ранние версии MIUI, такие как MIUI 11 или MIUI 12. Несмотря на это, Xiaomi по-прежнему объявляет MIUI 14 "легкой".

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Кроме того Xiaomi анонсировала новые элементы управления памятью в MIUI 14-й версии. Насколько можно судить, это всего лишь сокращение объема памяти, занимаемой самой MIUI. MIUI 14 дебютирует 1 декабря, в этот четверг в Китае. Новая фирменная оболочка станет доступна вместе со смартфонами Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, но еще неизвестно, когда обновление будет выпущено за пределами домашнего рынка Xiaomi. Точно так же неясно, будет ли MIUI 14 доступна во всем мире для существующих устройств, или Xiaomi планирует отложить её внедрение до тех пор, пока не начнет продавать серию Xiaomi 13 во всем мире.