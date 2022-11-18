Компания объяснила причину проблемы и сообщила необходимые действия для недопущения подобного в будущем

На этой неделе GamersNexus завершил недельное тестирование плавления силовых кабелей на видеокарте RTX 4090. Проблема может возникать при неправильной подключении кабелей или, что также возможно, из-за попадания посторонних предметов, вызванных производственным браком.

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В ответ на это расследование NVIDIA подтвердила, что их первоначальные выводы, основанные на 50 случаях по всему миру, заключаются в проблеме неправильного подключения кабеля питания. Компания рекомендует пользователям сначала убедиться, что кабели надежно подключены, прежде чем устанавливать карту в систему.

50 случаев по всему миру на самом деле является очень малым количеством происшествий. GamersNexus пришли к выводу, что проблема на данный момент затронула 0,04% проданных карт RTX 4090. Общее количество проданных RTX 4090 оценивается на данный момент в 125000 экземпляров. При чём они были проданы разными производителями, отмечает GamersNexus.

NVIDIA в свою очередь решила поддержать всех пользователей, карты которых пострадали, включая партнерские решения и собственные версии Founders Edition. Также не имеет значения, какой кабель использовался, собственный или адаптер сторонних производителей.

Кроме того, компания предоставила изображения с примером неправильно вставленного кабеля и его правильного подключения. Разъем питания должен быть вставлен полностью, чтобы не было видно зазора.

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NVIDIA все еще расследует все новые случаи плавления кабелей, разъемов и адаптеров. Если карта затронута этой проблемой, необходимо немедленно отключить её от источника питания и обязательно запустить официальный процесс RMA. Остальные должны просто убедиться, что их карты подключены правильно.