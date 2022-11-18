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Владелец RTX 4090 подал иск против Nvidia из-за плавления контактов адаптера питания
Истца зовут Лукас Дженова, а его иск основан на многочисленных сообщения от пользователей Reddit о проблемном адаптере
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 Один из владельцев RTX 4090 подал коллективный иск против Nvidia из-за проблемы с плавящимися 16-контактными адаптерами питания. До сих пор ведется много споров о корне проблемы, но истец утверждает, что у него есть опыт в установке видеокарт, по-видимому, в попытке исключить популярное мнение об ошибках пользователей.

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 Лукас Дженова подал иск 11 ноября в федеральный суд Калифорнии. Он утверждает, что Nvidia продала свои нынешние флагманские карты Lovelace с «дефектными и опасными разъемами кабеля питания, что привело к неработоспособности потребительских карт и представляет серьезную опасность поражения электрическим током и возгорания для каждого покупателя».

 Лукас, купивший свою RTX 4090 в Best Buy за 1599,99 долларов, указывает на сообщения в Reddit, в которых фигурируют как минимум 26 других пользователей, столкнувшихся с той же проблемой плавления.

 Существует множество теорий относительно того, что вызывает проблему. Igor's Lab сообщает, что адаптеры компании Astron плавятся чаще, чем адаптеры NTK. Тем не менее Gamers Nexus сделал глубокое исследование и пришел к выводу, что плавление происходит, когда разъем частично отсоединен, а кабель находится под углом. Посторонние предметы, возможно, вызванные производственной ошибкой или дефектом конструкции, также могут играть роль, но реже. По оценкам Igor's Lab, частота отказов карт составляет менее 0,1%.

 В иске содержится ряд обвинений против Nvidia, включая мошенничество, нарушение гарантии и неосновательное обогащение.

 Что касается Nvidia, то компания не делала никаких публичных комментариев по поводу плавящихся адаптеров, но недавно подтвердила, что изучает отчеты пользователей и в настоящее время не может сказать что-то конкретное.

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 Скотт Херкалман из AMD недавно воспользовался возможностью, чтобы потролить Nvidia, опубликовав сообщение, показывающее двойные 8-контактные разъемы на будущей видеокарте компании Radeon RX 7900 XTX, которые не доставят будущим владельцам хлопот.

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