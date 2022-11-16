В очередь за новинкой уже записались многие ведущие компании, включая Asus, Motorola, OnePlus, Sony и Xiaomi

Во время конференции Snapdragon Summit 2022 на Гавайях Qualcomm представила свою новейшую мобильную платформу премиум-класса, которая будет использоваться во флагманских Android смартфонах следующего поколения. Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 построена на 4-нм техпроцессе и включает одно супер ядро Cortex-X3 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A715 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и три энергоэффективных ядра Cortex-A510 с тактовой частотой до 2 ГГц.

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По словам производителя, новый чип обеспечивает на 35% более высокую производительность и на 40% лучшую энергоэффективность, чем его предшественник.

Новый графический процессор Adreno является первой мобильной платформой, поддерживающей API Vulkan 1.3 наряду с множеством других API, включая OpenGL ES 3.2 и OpenCL 2.0 FP. Он также поддерживает трассировку лучей с аппаратным ускорением в реальном времени, движок Unreal Engine 5 и платформу Epic MetaHuman. Qualcomm утверждает, что рендеринг графики стал на 25% быстрее, а энергоэффективность увеличилась на 45%.

Модернизированный процессор Qualcomm Hexagon обеспечивает повышение производительности искусственного интеллекта на 4,35%, что, несомненно, приводит к более быстрому языковому переводу и функциям камеры с искусственным интеллектом.

Кроме того новинка имеет собственный модем Snapdragon X70 5G, а также поддержку технологии 5G с двумя SIM-картами и DSDA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 LE, пространственный звук с отслеживанием головы и многое другое. Чипсет поддерживает память LPDDR5x с частотой до 4200 МГц и емкостью до 16 ГБ.

В спецификациях упоминается поддержка видео 8K со скоростью до 30 кадров в секунду, но максимальная поддержка дисплеев на устройстве составляет 4K при 60 Гц или QHD+ при 144 Гц. Единственным вариантом для воспроизведения в 8K является использование внешнего дисплея.

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Qualcomm заявила, что первые коммерческие поставки новой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 2 партнерам, включая Asus, Motorola, OnePlus, Sony и Xiaomi, ожидаются к концу 2022 года. Интересно, что Samsung не вошла в список партнеров.