Это будет первый складной смартфон от создателей ОС Android

В сети появилась новая утечка информации о складном смартфоне Pixel Fold, содержащая множество важных деталей, касающихся цены, даты выпуска и общего дизайна первого подобного смартфона Google, который получил кодовое название «Passport».

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Джон Проссер, ведущий популярного YouTube-канала Front Page Tech, опубликовал соответствующее видео, содержащее множество высококачественных изображений Google Pixel Fold. Инсайдер утверждает, что дизайн из металла и стекла, показанный на этих изображениях, является окончательным. Если он окажется прав, то телефон будет выпущен только в двух цветовых вариантах: черном и белом. Он также утверждает, что официальным периодом выпуска Google Pixel Fold является май 2023 года, а стоимость на рынке США будет установлена на довольно высоком уровне в 1799 долларов.

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В целом, дизайн Google Pixel Fold напоминает Samsung Galaxy Fold 4, но верхняя и нижняя рамки выглядят значительно более выраженными, чем у южнокорейского конкурента. Только дополнительный дисплей снаружи имеет отверстие по центру, в котором предположительно находится 9,5-мегапиксельная селфи-камера. Интересно, что тройная камера на задней панели соответствует уникальному дизайну Pixel 7 Pro. Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания сбоку. Также Google Pixel Fold получит два динамика как снизу, так и сверху, что означает наличие стерео звука.