Об этом свидетельствует появившийся в ЕЭК соответствующий список моделей

Поданный в Евразийскую экономическую комиссию документ говорит о том, что компания Asus может подготовить до восьми видеокарт линейки ROG Strix серии Radeon RX 7900. Это является серьезным отходом от предыдущих выпусков видеокарт, включавших две или три версии каждой карты ROG Strix. Стоит сказать, что не все видеокарты, размещаемые в списке ЕЭК, обязательно воплощаются в виде конечного продукта.

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В документации, поданной в ЕЭС, перечислены следующие модели Asus ROG Strix Radeon RX 7900-й серии:

ROG-STRIX-RX7900XTX-T24G-GAMING;

ROG-STRIX-RX7900XTX-A24G-GAMING;

ROG-STRIX-RX7900XTX-O24G-GAMING;

ROG-STRIX-RX7900XTX-24G-GAMING ;

ROG-STRIX-RX7900XT-T20G-GAMING;

ROG-STRIX-RX7900XT-A20G-GAMING;

ROG-STRIX-RX7900XT-O20G-GAMING;

ROG-STRIX-RX7900XT-20G-GAMING.

Сайт VideoCardz пояснил, что Asus также готовит видеокарты Top, OC, Advanced на базе новейшего графического процессора AMD Navi 31 в версиях XT и XTX. Как следует из названия, "Top" будет моделью самого высокого класса, "OC" будет располагаться ниже, а "Advanced" будет немного лучше, чем оригинальная карта.

Как правило, Asus выпускает две видеокарты ROG Strix на основе одной модели графического процессора: обычную с улучшенной системой охлаждения и модель с чуть более высокими тактовыми частотами по сравнению с эталоном. Кроме того Asus выпустит LC-версию с гибридной системой охлаждения «all-in-one», хотя с GeForce RTX 3090 Ti этого не произошло.

В серии AMD Radeon RX 7900 Asus может расширить семейство ROG Strix до четырех моделей Radeon RX 7900 XTX и четырех моделей Radeon RX 7900 XT. Конечно, нельзя сказать точную разницу между платами, так как не известны их спецификаций.

Можно ожидать, что видеокарты Asustek ROG Strix Radeon RX 7900 XT и ROG Strix Radeon RX 7900 XTX будут иметь общий дизайн с графическими картами ROG Strix GeForce RTX 4080 и RTX 4090. Возможно, Asus выберет меньшие размеры системы охлаждения, так как новый флагман Radeon рассчитан на максимальную мощность 350 Вт.

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