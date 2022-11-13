Это SoC нового поколения для телевизоров премиум-класса с разрешением 4K и частотой 120 Гц

Компания MediaTek пополнила свой список чипсетов серии Pentonic, специально разработанных для современных телевизоров. Новый чип получил название Pentonic 1000. Он улучшает современные характеристики своего предшественника Pentonic 700 с автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), а также такими характеристиками, как технология переменной частоты обновления (VRR) до 4K/144 Гц для игр.

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Кроме того Pentonic 1000, похоже, не имеет поддержки Wi-Fi 7, как Pentonic 700, вместо этого он остается привержен поддержке Wi-Fi 6/6E. Тем не менее MediaTek утверждает, что новый процессор обеспечит флагманский опыт, к которому производители могут стремиться в своих следующих премиальных 4K-телевизорах со встроенной демодуляцией для глобального диапазона стандартов вещания.

Новый чипсет Pentonic 1000 оснащается четырьмя процессорными ядрами Cortex-A73 и оснащается двумя графическими ядрами в составе GPU Mali-G57 MC2. Тактовая частота ядер процессора и графического процессора составляет 2 ГГц и 800 МГц соответственно. Кроме того Pentonic 1000 имеет APU для ускорения глубокого обучения MediaTek (DLA), который обеспечивает такие функции, как AI-Super Resolution 2.0 и AI-Picture Quality Object Recognition 3.0.

Pentonic 1000 также обладает поддержкой передовых функций, включая Dolby Vision IQ с Precision Detail, Dolby Atmos 2.6 и технологией MediaTek Intelligent View, необходимой для разделения экрана на 8 отдельных окон для разных источников сигналов или каналов видеоконференций.

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Выход в продажу первых телевизоров с новым чипсетом Pentonic 1000 должен состоится в первом квартале 2023 года.