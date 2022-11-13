Это еще одно более подробное изображение, раскрывающее новые детали о карте RTX 4080 Founders Edition

Как видно на фотографии ниже, на печатной плате NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition отсутствуют многие компоненты. Из 27 фаз используются только 17, что является явным признаком того, что эта плата предназначена для еще более мощных видеокарт с GPU AD103, таких как, например, RTX 4080 Ti.

реклама

Асимметричная форма печатной платы идентична RTX 4090. Они имеют одинаковый размер и одинаковое расположение отверстий для крепления кулера. Это означает, что если любой партнер Nvidia станет использовать эту плату, то будет намного проще использовать существующий кулер. Однако пока еще не было ни одной RTX 4090 с V-образной платой от партнеров компании, потому что NVIDIA также предлагает обычный прямоугольный дизайн.

На печатной плате располагается 8 модулей памяти стандарта GDDR6X, размещенных вокруг графического процессора AD103. Эта область платы была изменена больше всего по сравнению с печатной платой RTX 4090 FE. Видеокарта RTX 4080 имеет 256-битную шину памяти, поэтому каждый из модулей имеет емкость 2 ГБ, что в сумме составляет 16 ГБ видеопамяти. Также стоит напомнить, что эта карта имеет скорость памяти 22,4 Гбит/с, а не традиционную 23 Гбит/с, как сообщалось до анонса графических процессоров Ada Lovelace. Это самая высокая скорость среди всех карт серии RTX 40.

Карта оснащена одним 16-контактным разъемом питания 12VHPWR, расположенным в том же месте, что и у RTX 4090. Важно отметить, что почти все карты RTX 4080, которые поступят в продажу, будут оснащаться адаптером питания с трех 8-контактных разъемов на 16-контактный, а не переходником с четырех 8-контактных разъемов на 16-контактный, как карты RTX 4090. Эта модель имеет TDP по умолчанию 320 Вт, но некоторые модели от партнеров смогут достигать 380 Вт.

RTX 4080 оснащена 9728 ядрами CUDA, что на 5% меньше, чем у полноценного графического процессора AD103. Это не похоже на RTX 4070 Ti с полноценным графическим процессором AD104-400, запуск которой, согласно последним слухам, запланирован на следующий год. Эта модель предположительно является переименованной RTX 4080 12 ГБ, которую NVIDIA пришлось отменить из-за критики со стороны сообщества.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Что касается NVIDIA RTX 4080 16 ГБ, то она официально поступит в продажу 16 ноября по начальной цене 1199 долларов.