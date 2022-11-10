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goldas За пост начислено вознаграждение
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti поступит в продажу 5 января
Также сегодня был раскрыт дизайн упаковки и спецификации видеокарты
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 Прошло всего несколько дней с тех пор, как @kopite7kimi заявил, что NVIDIA планирует перезапустить RTX 4080 12 ГБ под другим именем. Напомню, что хотя NVIDIA анонсировала RTX 4080 12 ГБ вместе с RTX 4080 16 ГБ и RTX 4090, позже она отказалась от модели с 12 ГБ перед ее выпуском после того, как признала несоответствие её названия и ожидаемой производительности. Впоследствии @kopite7kimi утверждал, что NVIDIA решила переименовать RTX 4080 12 ГБ в RTX 4070 Ti, тем самым предоставив прямого преемника серии RTX 3070.

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 Теперь MEGAsizeGPU дополнил утечку @kopite7kimi, раскрыв дизайн упаковки RTX 4070 Ti. Представленная ниже упаковка должна также использоваться партнерами NVIDIA, а не только относиться к модели Founders Edition. Портал VideoCardz сообщает, что RTX 4070 Ti будет использовать ту же плату, что и незапущенная RTX 4080 12 ГБ. Другими словами, RTX 4070 Ti получит 7680 ядер CUDA в составе графического процессора AD104 и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, работающей на 192-битной шине.

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 Между тем, Wccftech обнародовал несколько дат, касающихся выхода RTX 4070 Ti. По слухам, NVIDIA представит видеокарту 3 января 2023 года, а эмбарго на обзоры будет снято на день позже. Кроме того, 5 января RTX 4070 Ti поступит в продажу. Судя по этим датам, вполне вероятно, что NVIDIA продемонстрирует RTX 4070 Ti на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. Подробностей о ценах пока нет, хотя ожидается, что NVIDIA будет позиционировать RTX 4070 Ti как более дешевый вариант отмененной RTX 4080 12 ГБ. Напомню, NVIDIA оценивала последнюю в 899 долларов, а текущий аналог RTX 3070 Ti стоил 599 долларов. Предположительно, NVIDIA при ценообразовании на RTX 4070 Ti будет учитывать грядущие видеокарты AMD Radeon RX 7000.

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