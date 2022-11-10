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Раскрыты характеристики смартфона Redmi 11A: 6,7-дюймовый IPS-дисплей и до 8 ГБ ОЗУ
Новинка получит IPS-дисплей размером 6,7 дюйма и четыре конфигураци внутренней памяти
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 В настоящее время у Xiaomi есть много планируемых к выходу смартфонов, включая Redmi K60 и Xiaomi 13. Тем не менее недавний список TENAA практически подтверждает существование еще одного доступного смартфона Redmi. Телефон, сертифицированный как «22120RN86C», станет будущим Redmi 11A, несмотря на выпуск Redmi 10A только в начале этого года.

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 Как показано на изображениях ниже, Redmi 11A имеет другой дизайн задней панели, чем его предшественник, с двумя большими датчиками камер, по бокам которых находится один модуль светодиодной вспышки, и датчик отпечатков пальцев, являющийся частью надстройки камеры. Кроме того, задняя панель имеет текстурированное покрытие, чтобы хоть как-то разнообразить неприметный дизайн бюджетного устройства темно-серого цвета.

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 В том же списке сообщается, что Redmi 11A имеет 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720p, а также батарею емкостью 5000 мАч и до 8 ГБ оперативной памяти. Так же TENAA сообщает, что Redmi 11A получит четыре конфигурации встроенной памяти объемом до 256 ГБ. Название чипсета пока остается загадкой, но известно, что он имеет 8 ядер ЦП с тактовой частотой 2 ГГц. Предполагает, что компания планирует анонсировать телефон в следующем месяце, хотя, возможно, только для китайского рынка.

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#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #redmi 10 #radmi 10a #redmi 11a
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