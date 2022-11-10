Новинка получит IPS-дисплей размером 6,7 дюйма и четыре конфигураци внутренней памяти

В настоящее время у Xiaomi есть много планируемых к выходу смартфонов, включая Redmi K60 и Xiaomi 13. Тем не менее недавний список TENAA практически подтверждает существование еще одного доступного смартфона Redmi. Телефон, сертифицированный как «22120RN86C», станет будущим Redmi 11A, несмотря на выпуск Redmi 10A только в начале этого года.

реклама

Как показано на изображениях ниже, Redmi 11A имеет другой дизайн задней панели, чем его предшественник, с двумя большими датчиками камер, по бокам которых находится один модуль светодиодной вспышки, и датчик отпечатков пальцев, являющийся частью надстройки камеры. Кроме того, задняя панель имеет текстурированное покрытие, чтобы хоть как-то разнообразить неприметный дизайн бюджетного устройства темно-серого цвета.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В том же списке сообщается, что Redmi 11A имеет 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720p, а также батарею емкостью 5000 мАч и до 8 ГБ оперативной памяти. Так же TENAA сообщает, что Redmi 11A получит четыре конфигурации встроенной памяти объемом до 256 ГБ. Название чипсета пока остается загадкой, но известно, что он имеет 8 ядер ЦП с тактовой частотой 2 ГГц. Предполагает, что компания планирует анонсировать телефон в следующем месяце, хотя, возможно, только для китайского рынка.