MediaTek представила новейший чипсет Dimensity 9200 с поддержкой сетей 5G. Dimensity 9200 заявлен, как чипсет для «следующей эры флагманских смартфонов». Он является первой в мире однокристальной системой для смартфонов, оснащенной процессорным ядром ARM Cortex-X3. Кроме того Dimensity 9200 получил графический процессор с ядрами ARM Immortalis-G715, который поддерживает аппаратную трассировку лучей, а также Wi-Fi 7.
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MediaTek заявляет о множестве других новшеств Dimensity 9200, таких как поддержка оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 8533 Мбит/с и RGBW. Более того, Dimensity 9200 использует 4-нм техпроцесс TSMC второго поколения (N4P) и архитектуру ARM Armv9 второго поколения. Чипсет Dimensity 9200 построен по трехкластерной схеме и включает следующие ядра ЦП:
1x Cortex-X3 - 3,05 ГГц
3x Cortex-A715 - 2,85 ГГц
4x Cortex-A510 - 1,8 ГГц
Предположительно, новый чипсет MediaTek обеспечивает на 12% лучшую производительность в одноядерном режиме в Geekbench 5, чем Dimensity 9000. Однако в многоядерных задачах разрыв сокращается до 10%. При этом Dimensity 9200 предлагает на 25% меньшее энергопотребление под нагрузкой, на 10% лучшее рассеивание тепла и до 32% улучшенную производительность графического процессора в Manhattan 3.0 по сравнению с Dimensity 9000, потребляя на 41% меньше энергии.
MediaTek может похвастаться тем, что Dimensity 9200 набрал 1260000 баллов в AnTuTu, что значительно выше, чем у любого существующего флагмана. В настоящее время MediaTek сообщила, что Dimensity 9200 должен появиться на полках к концу 2022 года. На данный момент еще неизвестно, какие смартфоны первыми получат Dimensity 9200, а также как он будет конкурировать с грядущим Snapdragon 8 Gen 2.