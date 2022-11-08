Сегодня CD Projekt Red выпустила крупное обновление для своего хита Cyberpunk 2077, которое, наконец, обеспечивает поддержку технологии AMD FSR 2.1.
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Эта технология временного масштабирования теперь будет поддерживаться ПК и консолями текущего поколения, такими как XBOX Series X/S и PlayStation 5.
Теперь геймеры могут выбирать между NVIDIA DLSS2, которая в настоящее время работает только на графических картах линейки RTX или FSR 2.1 от AMD, поддерживающейся гораздо более широким спектром современных графических карт, включая Intel и NVIDIA.
Игра до сих пор не получила патч с DLSS 3.0, который был продемонстрирован при запуске серии GeForce RTX 40 два месяца назад. Можно предположить, что патч FSR 2.1 был гораздо важнее для разработчиков, потому что он затрагивает больше геймеров, чем технология DLSS 3.0, которая поддерживается только графическими процессорами RTX 4090.
Ниже можно ознакомиться с основными изменениями в патче Cyberpunk 1.61:
- Добавлена поддержка AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 (только для ПК и консолей следующего поколения);
- Исправлена ошибка, из-за которой при определенных обстоятельствах Джуди могла исчезнуть из игры, находясь в своей квартире;
- Больше нельзя будет играть на аркадных автоматах, расположенных горизонтально.