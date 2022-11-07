Вниманию публики представлена плата эталонной видеокарты версии Founders Edition

Известный инсайдер @KittyYYuko опубликовал несколько новых фотографий грядущей видеокарты RTX 4080. Это первый раз, когда мы можем увидеть дизайн платы RTX 4080 Founders Edition подробно, и впервые фотография графического процессора AD103 появилась в Интернете.

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Чтобы скрыть некоторые детали от NVIDIA, инсайдер использует наклейку с логотипом EK и процессор Intel для покрытия некоторых частей платы и графического процессора. К сожалению, это также означает, что мы не можем видеть, сколько VRM фактически установлено на этой карте. Что не изменилось, так это 16-контактный разъем питания, который будет использоваться всеми будущими графическими процессорами RTX 40.

Видеокарта RTX 4080 оснащена 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти стандарта GDDR6. Видно, что на этой печатной плате вокруг графического процессора установлено 8 модулей памяти, каждый из которых имеет емкость 2 ГБ. Эта память подключена к 256-битной шине, которая является серьезным понижением по сравнению с 384-битной шиной RTX 4090.

Стоит отметить, что инсайдер подтвердил результат в 14100 баллов в тесте Time Spy Extreme, то есть примерно столько же, сколько RTX 4080 от другого инсайдера ранее.

Можно предположить, что причиной довольно большого свободного пространства на плате заключается в будущем обновлении платы, возможно, для варианта RTX 4080 Ti. Однако компания еще не упомянула ни об одной карте Ti в серии RTX 40.

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Напомню, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 поступит в продажу 16 ноября. Эта графическая карта в варианте Founders Edition должна стоить 1199 долларов.