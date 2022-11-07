Выход смартфона запланирован на 17 ноября, но пока только для китайского рынка

Realme подтвердила предстоящее появление серии Realme 10. В Weibo компания сообщила, что серия дебютирует во время специального мероприятия по запуску 17 ноября, которое запланировано 09:00 по московскому времени. Инсайдер @UniverseIce утверждает, что компания включила в свое рекламное изображение довольно невзрачный смартфон и раскрыла многочисленные спецификации Realme 10 Ultra.

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По словам источника, Realme 10 Ultra будет использовать флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для топовых смартфонов следующего поколения. Что касается более простой модели Realme 10 Pro, то она получит чипсет MediaTek Dimensity 1080, который используется, например, в Redmi Note 12 Pro Plus. Предположительно, Realme дополнит Snapdragon 8 Gen 2 большим количеством оперативной памяти, встроенной памяти и емкой батареей.

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Кроме того, инсайдер @UniverseIce утверждает, что Realme 10 Ultra будет иметь регулируемое затемнение дисплея, работающее на частоте 2160 Гц. Теоретически эта частота должна быть достаточно высокой, чтобы не беспокоить людей, страдающих от напряжения глаз и головных болей. Отдельно инсайдер утверждает, что Realme 10 Ultra будет оснащен основной камерой на 200 МП, хотя и не предоставляет никаких подробностей об используемом сенсоре. К сожалению, пока еще неизвестно, появится ли Realme 10 Ultra за пределами Китая.