Об этом утверждает один из розничных магазинов в Австралии

Согласно информации varunbabu008, австралийский ритейлер TechFast откладывает отгрузку видеокарт GeForce RTX 4090 до середины ноября. Сообщается, что причиной задержки стало решение Gainward заменить адаптер 12VHPWR для своих графических карт RTX 4090. Это изменение не было сообщено ни Gainward, ни NVIDIA. Однако продавец утверждает, что оно коснется и других партнеров.

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Ритейлер ожидает, что Gainward предоставит запасные кабели к середине ноября. По словам ритейлера, это изменение, вероятно, связано с сообщениями о проблемах с перегревом и плавлением кабелей.

Стоит отметить, что зарегистрированные случаи плавления силовых кабелей больше не ограничиваются только адаптерами питания, но и для собственных кабелей 12VHPWR уже было зарегистрировано как минимум два случая. Это, однако, очень небольшое количество случаев, тем не менее эта тема остается одной из самых популярных на форумах NVIDIA, таких как Reddit.

NVIDIA пока не делала официального заявления, а видеокарты RTX 4090 продолжают продаваться. На эту тему написано много статей, но выводы не всегда одинаковы. Проблема может касаться определенных типов адаптеров и кабелей или быть связана с неправильно установленными разъемами. Ясно то, что таких проблем вообще не должно возникать с флагманскими видеокартами, таким как RTX 4090.

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Во время анонса Radeon RX 7000 компания AMD заявила о том, что их карты не требуют для работы никаких адаптеров. Новые видеокарты на архитектуре RDNA3 сохраняют старый 8-контактный разъем питания, доступный для всех современных блоков питания стандарта ATX 2.0. Единственным требованием является соответствующая мощность, заявленная производителем видеокарты.