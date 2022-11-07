Предполагается, что это вызвано стремлением Nvidia избавиться от карт поколения RTX 30

20 сентября Nvidia представила графические карты серии RTX 40, в частности, RTX 4090 и две модели RTX 4080. Впоследствии компания отказалась от выпуска RTX 4080 12 ГБ из-за негативной реакции со стороны СМИ и пользователей, поскольку карта была значительно менее мощной, чем RTX 4080 16 ГБ и не могла принадлежать линейке RTX 4080. Таким образом RTX 4080 16 ГБ станет единственной моделью RTX 4080, поступившей в продажу 16 ноября.

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Канал YouTube «Moore’s Law Is Dead» утверждает, что поставки RTX 4080 будут сильно ограничены по сравнению с RTX 4090. Ссылаясь на один из своих источников, Moore’s Law Is Dead предполагает, что у ритейлеров будет большой запас графических карт RTX 4080 в первый день. Но даже несмотря на то, что запасы будут сравнительно большими для запуска флагмана, в мире будет на 20-40% меньше плат RTX 4080, чем RTX 4090. Это плохие новости для пользователей, которые хотят получить в свои руки новинку от Nvidia. Похоже, что запасы видеокарт RTX 4080 предположительно не будут пополняться с той же скоростью, что и RTX 4090 в четвертом квартале.

Причина меньшего количества запасов RTX 4080 заключается в том, что Nvidia якобы хочет, чтобы люди покупали карты предыдущего поколения, поскольку у компании все еще остаётся много видеокарт RTX 30 на складе.

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Праздничный сезон выглядит подходящим временем для покупателей графических процессоров. В дополнение к GeForce RTX 40 новейшие AMD RX 7900 XT и RX 7900 XTX также появятся на прилавках магазинов, начиная с 13 декабря, по цене 899 и 999 долларов соответственно. Учитывая, что обе графических карты намного дешевле и, по-видимому, более энергоэффективны, чем предложения Nvidia, у покупателей будет из чего выбирать.