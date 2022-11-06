В свою очередь предварительный заказ стартует 8 декабря

Прошло уже четыре года с тех пор, как Blizzard продемонстрировала Diablo 4 на мероприятии BlizzCon. Хотя после этого в сети появилось несколько тизеров, трейлеров и комментариев разработчиков, у игры до сих пор нет окончательной даты выпуска. В более раннем отчете предполагалось, что она будет запущена где-то в 2023 году. Теперь на Windows Central появилась более конкретная информация, что новая часть франшизы выйдет до апреля 2023 года.

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Diablo 4 будет открыта для предзаказа после показа финального трейлера на The Game Awards 8 декабря, говорится в сообщении. Это идеально соответствует общей временной шкале, учитывая, что Blizzard отменила бета-версию игры только по приглашению. Однако это не помешало некоторым бета-тестерам выкладывать свои похождения в сеть. К счастью, финал игры до сих пор держится в строжайшем секрете. Но это не может продолжаться очень долго, учитывая частоту утечек, связанных с Diablo 4.

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Те, кто пропустил программу закрытого бета-тестирования, получат еще один шанс сыграть в Diablo 4 перед ее запуском. Один из бонусов за предварительный заказ включает в себя возможность участвовать в программе открытого бета-тестирования, которое должно начаться в феврале 2023 года. Официальные и неофициальные видео геймплея пока выглядят многообещающе, и будет интересно посмотреть, чем отличается Diablo 4 от своих предшественников.