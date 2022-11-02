Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Производительность Intel Core i5-13400 в одноядерном тесте CPU-Z совпадает с Core i5-12400
В многоядерном новинка реабилитируется и обходит предшественника более чем на 30 процентов
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

 Процессоры Intel Core i5-13400 и Core i5-13500 начального уровня были протестированы задолго до официального анонса поколения Raptor Lake. Младший процессор Intel Core i5-13400 снова прошел очередное тестирование, на этот раз в CPU-Z.

реклама

 Доступный по цене процессор Raptor Lake набрал 729,3 и 6591,5 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Процессор мощностью 65 Вт имеет тактовую частоту 4,59 ГГц. Он на 3% быстрее своего предшественника Core i5-12400 в однопоточной производительности. Прирост в многопоточности значительно выше и составляет 31% благодаря добавлению четырех энергоэффективных ядер Gracemont.

 Intel Core i5-13400 не может конкурировать с Intel Core i5-12600K или даже с его не-K аналогом в однопоточной производительности. Это не так плохо, поскольку процессор Raptor Lake может проявить себя в других рабочих нагрузках. Кроме того Core i5-13400 и Core i5-12600 имеют одинаковые характеристики с точки зрения количества ядер.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

 Предыдущий слух предполагал, что Intel Core i5-13400 будет повторно использовать кристалл Alder Lake C0. Однако в списке совместимых процессоров материнской платы Gigabyte Z790 Aorus Master указано, что процессор и его F вариант может использовать кристалл Raptor Lake B0. Процессор, протестированный выше, является инженерным образцом, поэтому неизвестно, каким будет конечный продукт. Тем не менее у него есть все шансы занять лидирующую позицию на рынке процессоров стоимостью менее 200 долларов, где компании AMD в последнее время нечего предложить.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#core i5-12400 #core i5-12600 #core i5-13400 #core i5-13500
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Цена на Radeon RX 6600 обрушилась — собираем ПК для халявного гейминга в Full HD
Intel Core i5-13400 остался далеко позади AMD Ryzen 5 7600X в бенчмарке Geekbench 5
Core i5-13400 могут различаться степпингом — старые ядра Golden Cove или новые Raptor Cove
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генштаб огласил количество добровольцев на Украине
25
Школьник из Москвы заработал 5 000 000р на пиратских Telegram Premium, но погорел на жадности
17
Криптошахтёры находят новые токены для майнинга
4
Турция построит завод по производству боевых дронов Байрактар в Украине несмотря на позицию России
8
Что обнаружили российские эксперты на месте взрыва Северных потоков, и есть ли перспективы ремонта
2
Майнинг окончательно сдулся — уличные торговцы продают видеокарты буквально на развес
8
Какие ошибки допускают геймеры из РФ при выборе видеокарты – сколько стоит переплата за бренд
11
На Aliexpress стартовала ежегодная распродажа 11.11
5
Накануне большой распродажи 11.11 AliExpress снизил курс доллара на 3 рубля, а товары подешевели
11
Blizzard из-за критического бага временно удалила из Overwatch 2 ещё одного персонажа
+
Производители блоков питания выпускают собственные переходники для RTX 4090 и RTX 4080
8
ВВС США отключили транспондеры на всех военных самолетах на территории страны
4
Радиатор для видеокарт AMD и NVIDIA весом более полукилограмма — представлен Raijintek Morpheus 8069
4
Galaxy S22+ вместо S22 Ultra - как продавцы на маркетплейсах РФ хитрят во время распродаж
5
Предприятие Tesla в Техасе отстаёт от прочих по темпам экспансии производства и до сих пор не обзавелось директором
1
В российских магазинах GeForce RTX 4090 стоит дешевле, чем в США
12
Золотая кровь: Только один из 6 млн. человек во всем мире имеет такую "универсальную" группу крови
3
Котировки акций японских поставщиков оборудования меньше пострадали от антикитайских санкций
+
Какие ракеты Иран может передать армии России
4
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D стали в Европе хитом продаж
38

Популярные статьи

Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
51
О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
40
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
26
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
76
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
41
Сравниваем недорогие игровые сборки на четырехъядерных процессорах — у AMD большие проблемы
20
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
23
Как себя чувствует R7 2700X и массивная R9 290 Tri-X в компактном самодельном корпусе
13
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
9
Как бы развивалось человечество, если бы на Земле не было нефти и газа
12

Сейчас обсуждают

Александр Иванов
22:49
Ой да ладно! ОресТовичь еще в марте сказал что "шапки" в России закончились!
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
REY_B_
22:48
Прикольно - все "ААА" фильмы, следуют "классическим ценностям". А те, которые не следуют, не выбиваются в "ААА" и не окупаются. С чего бы так это?
Трейлер «Аватар: Путь воды» увлекает зрителей в подводный мир
Александр Иванов
22:47
С низу надо было ещё подписать - а нас за шо?! Тогда бы вышел исчепывпющий портрет свидомого укра)))
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Dj_torf
22:47
А где вы были когда украинцы сжигали украинцев? Где вы были когда украинцы бомбили украинцев? Что? Язык в *опу засунули? А теперь что? Решили умом блеснуть из-за того что Россия решила все к справедли...
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Александр Богачев
22:47
4080 стоит под 120к у них - так что тот кто нашел денег на такую карту - найдет и на 7000 райзен или 13 интел
AMD заявила, что не будет придерживаться агрессивной ценовой политики даже в условиях избытка продукции
buildanation
22:47
Отношение к теме сайта, автор?
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Sergej V
22:45
выпускайте синежопых
Производительность Intel Core i5-13400 в одноядерном тесте CPU-Z совпадает с Core i5-12400
Александр Иванов
22:44
Экстренно объявить мобилизацию! Через ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,КАРЛ!!! 🤣 это напоминает анекдот - эстонские десантники третьей день висели над городом 🤣🤣🤣
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Marc Crass
22:43
Наминусили то сколько любители закупаться прожаркой на Авито. Ну или спекулянты оттуда же.)) Повторяю, видяха приехала новая.
В российских магазинах GeForce RTX 4090 стоит дешевле, чем в США
Marc Crass
22:41
Я за 3090 пошлину не платил, возможно потому, что цена без НДС на момент покупки была ниже 1000 евро, а может продавец занизил цену для таможни. С этой 4090 пошлину, конечно, платить придется. Там в о...
В российских магазинах GeForce RTX 4090 стоит дешевле, чем в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем