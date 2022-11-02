В многоядерном новинка реабилитируется и обходит предшественника более чем на 30 процентов

Процессоры Intel Core i5-13400 и Core i5-13500 начального уровня были протестированы задолго до официального анонса поколения Raptor Lake. Младший процессор Intel Core i5-13400 снова прошел очередное тестирование, на этот раз в CPU-Z.

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Доступный по цене процессор Raptor Lake набрал 729,3 и 6591,5 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Процессор мощностью 65 Вт имеет тактовую частоту 4,59 ГГц. Он на 3% быстрее своего предшественника Core i5-12400 в однопоточной производительности. Прирост в многопоточности значительно выше и составляет 31% благодаря добавлению четырех энергоэффективных ядер Gracemont.

Intel Core i5-13400 не может конкурировать с Intel Core i5-12600K или даже с его не-K аналогом в однопоточной производительности. Это не так плохо, поскольку процессор Raptor Lake может проявить себя в других рабочих нагрузках. Кроме того Core i5-13400 и Core i5-12600 имеют одинаковые характеристики с точки зрения количества ядер.

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Предыдущий слух предполагал, что Intel Core i5-13400 будет повторно использовать кристалл Alder Lake C0. Однако в списке совместимых процессоров материнской платы Gigabyte Z790 Aorus Master указано, что процессор и его F вариант может использовать кристалл Raptor Lake B0. Процессор, протестированный выше, является инженерным образцом, поэтому неизвестно, каким будет конечный продукт. Тем не менее у него есть все шансы занять лидирующую позицию на рынке процессоров стоимостью менее 200 долларов, где компании AMD в последнее время нечего предложить.