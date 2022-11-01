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Galax RTX 4090 HOF может потреблять до 1 кВт энергии
Карта оснащена двумя 16-контактными разъемами и имеет 28 фаз питания графического процессора
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 Galax имеет репутацию компании, которая старается довести до предела производительность графических процессоров от Nvidia. Среди лучших видеокарт особенно выделяется линейка Hall of Fame (HOF), которая находятся на вершине производительности. Последний представитель линейки - Galax RTX 4090 HOF поднимает планку на новый уровень. Galax установила на GeForce RTX 4090 два 16-контактных разъема питания и BIOS, способный подавать до 1000 Вт на графический процессор.

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 Шведский технический сайт Nordic Hardware получил приведенные выше изображения от легендарного оверклокера Rauf, который в настоящее время занимает 5-е место в мировом рейтинге HWBot. На изображениях показана привлекательная белая печатная плата с лучшей организацией питания, которую может представить Galax, а также два основных 16-контактных разъема 12VHPWR.

 Если посмотреть на плату, то нетрудно подсчитать количество элементов питания на печатной плате, которое насчитывает 28 фаз VRM для графического процессора, а также еще четыре фазы для памяти. Такая конфигурация разработана для стабильной подачи большого количества тока в самых экстремальных случаях использования, включая экстремальный разгон под жидким азотом.

 Конструкция Galax RTX 4090 HOF позволяет экстремальным оверклокерам подать до 1000 Вт через два 16-контактных разъема питания. 1000 Вт, прошитые в BIOS, значительно выше, чем максимальная мощность любой из рассмотренных ранее карт RTX 4090, которая достигла максимума около 600 Вт при разгоне.

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 На данный момент не известно, какую стоимость получит новинка от Galax, а также срок её появления в продаже. Можно сказать только то, что рост стоимости Galax RTX 4090 HOF в сравнении с рекомендованной будет мало отличаться в долларовом выражении от увеличения запаса её мощности.

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Два разъёма питания 12VHPWR и мощный VRM — появилось фото печатной платы GALAX GeForce RTX 4090 HOF
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