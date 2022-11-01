Карта оснащена двумя 16-контактными разъемами и имеет 28 фаз питания графического процессора

Galax имеет репутацию компании, которая старается довести до предела производительность графических процессоров от Nvidia. Среди лучших видеокарт особенно выделяется линейка Hall of Fame (HOF), которая находятся на вершине производительности. Последний представитель линейки - Galax RTX 4090 HOF поднимает планку на новый уровень. Galax установила на GeForce RTX 4090 два 16-контактных разъема питания и BIOS, способный подавать до 1000 Вт на графический процессор.

реклама

Шведский технический сайт Nordic Hardware получил приведенные выше изображения от легендарного оверклокера Rauf, который в настоящее время занимает 5-е место в мировом рейтинге HWBot. На изображениях показана привлекательная белая печатная плата с лучшей организацией питания, которую может представить Galax, а также два основных 16-контактных разъема 12VHPWR.

Если посмотреть на плату, то нетрудно подсчитать количество элементов питания на печатной плате, которое насчитывает 28 фаз VRM для графического процессора, а также еще четыре фазы для памяти. Такая конфигурация разработана для стабильной подачи большого количества тока в самых экстремальных случаях использования, включая экстремальный разгон под жидким азотом.

Конструкция Galax RTX 4090 HOF позволяет экстремальным оверклокерам подать до 1000 Вт через два 16-контактных разъема питания. 1000 Вт, прошитые в BIOS, значительно выше, чем максимальная мощность любой из рассмотренных ранее карт RTX 4090, которая достигла максимума около 600 Вт при разгоне.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

На данный момент не известно, какую стоимость получит новинка от Galax, а также срок её появления в продаже. Можно сказать только то, что рост стоимости Galax RTX 4090 HOF в сравнении с рекомендованной будет мало отличаться в долларовом выражении от увеличения запаса её мощности.