Начало производства продукции запланировано на 2027 год

Судя по новостям из Тайваня, компания TSMC находится на ранних стадиях планирования еще одного завода по производству чипов, на этот раз для своего первого технологического процесса N1. По сообщениям Commercial Times, новый завод будет построен в научном парке в Таоюане, менее чем в часе езды к юго-западу от Тайбэя. У TSMC уже есть два центра по упаковке и тестированию микросхем в научном парке, что делает его подходящим местом для завода по производству микросхем. Это будет самый северный завод TSMC по производству чипов на Тайване, хотя ожидается, что он не начнет пилотное производство до 2027 года. TSMC не подтвердила никаких подробностей, но компания также не опровергла данное сообщение.

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Несмотря на потенциальный глобальный спад в экономике, TSMC, похоже, привержена продолжению строительства новых фабрик для все более мелких норм производства. Компания собирается начать свое первое коммерческое производство на технологическом процессе N3 в этом квартале и ожидает, что N3 внесет свой вклад в размере от четырех до шести процентов общего дохода TSMC в 2023 году. Техпроцесс N2 должен быть запущен в коммерческую эксплуатацию в 2025 году, но о его состоянии на данный момент известно немногое. Согласно данным TSMC, техпроцесс N1 может оказаться 1,4-нанометровым, но компания все еще находится в самом начале фазы исследований и разработки.