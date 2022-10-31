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GeForce RTX 4080 начали появляться на сайтах магазинов
Стоимость грядущей новинки от партнеров Nvidia, однако, значительно завышена
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 Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 появится на розничном рынке 16 ноября, поэтому розничные продавцы по всему миру уже начали размещать на страницах своих сайтов модели видеокарт от партнеров Nvidia. Хотя она не будет такой быстрой, как GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 станет одной из лучших видеокарт.

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 Первоначально планируемая видеокарта в вариантах с 16 ГБ и 12 ГБ памяти, теперь выйдет только в конфигурации GeForce RTX 4080 16 ГБ после большой критики и негативной реакции пользователей на младшую версию. Однако не стоит расстраиваться из-за GeForce RTX 4080 12 ГБ, поскольку поставщики, скорее всего, будут использовать её в качестве GeForce RTX 4070. Тесты Nvidia показали, что GeForce RTX 4080 12 ГБ работает на 30% медленнее, чем вариант с 16 ГБ, поэтому продать ее будет сложно за ранее указанную цену в 900 долларов. Есть информация, что Nvidia возместила партнерам расходы на упаковку и ребрендинг данных графических карт.

 GeForce RTX 4080 Founders Edition будет продаваться по цене 1199 долларов в США и 1269 фунтов стерлингов в Великобритании. Магазин Newegg выставил модель PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming Verto за 1199,99 долларов, но цена разогнанного варианта PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming Verto OC остается неизвестной. Стандартная версия имеет тактовую частоту 2505 МГц, что соответствует частоте модели Founders Edition. Разогнанная версия имеет тактовую частоту 2550 МГц, что всего на 50 МГц выше спецификации Nvidia.

 Посетители VideoCardz обнаружили три модели GeForce RTX 4080 в розничном магазине LaptopsDirect в Великобритании. Модели Palit GeForce RTX 4080 OmniBlack и GeForce RTX 4080 GameRock продаются по цене 1449,97 фунтов стерлингов, что на 14% дороже рекомендованной производителем розничной цены RTX 4080 в Великобритании. GeForce RTX 4080 GameRock OC продается по очень высокой цене 1529,97 фунтов стерлингов, что на 21% превышает рекомендованную производителем розничную цену и почти достигает рекомендованной стоимости флагманской карты GeForce RTX 4090.

 По данным Nvidia GeForce RTX 4080 почти в 2 раза быстрее, чем GeForce RTX 3080 Ti, в таких играх, как Microsoft Flight Simulator и Warhammer 40,000: Darktide. Кроме того, GeForce RTX 4080 обеспечивает более чем в 3 раза лучшую производительность, чем GeForce RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077.

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 Стоит отметить, что несмотря на высокую цену, GeForce RTX 4090 была распродана почти мгновенно, когда 12 октября появилась в продаже. Ожидается, что GeForce RTX 4080 ждет не меньший успех. Но не стоит ожидать рекомендованной стоимости при старте продаж. Как всегда, существует риск ажиотажного спроса и козней перекупщиков, которые поднимут цену на несколько сотен баксов.

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