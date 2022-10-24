Это может привести к сложностям с приобретением игрофого флагмана компании и рост её стоимости в магазинах

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Несмотря на очень высокую цену карты, запасы RTX 4090 у большинства розничных продавцов были распроданы, это указывает на то, что спрос намного превышает предложение. Но если новое сообщение верно, то доступных графических процессоров AD102 может быть еще меньше, поскольку Nvidia часть производственных линий отдала на выпуск графических процессоров H100 на базе архитектуры Hopper.

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Рекомендованная производителем розничная цена в 1499 долларов является высокой, но невероятная производительность нового флагмана сделала его привлекательным для тех, кто хочет получить лучшее за любые деньги.

Согласно сообщению портала MyDrivers, нехватка RTX 4090 может быть усугублена тем, что Nvidia поручила TSMC перенести часть производства с графического процессора AD102, на котором работает RTX 4090, на вычислительные процессоры H100. Они оба используют один и тот же техпроцесс 4N, поэтому переориентация производства не должна быть большой проблемой для TSMC.

Зачем Nvidia пошла на такой шаг? Вероятно, всё дело в деньгах. RTX 4090 имеет высокую стоимость, но она не может конкурировать с графическим процессором H100, SXM версия которой стоит более 30000 долларов включает 16896 ядер CUDA, 528 тензорных ядер и 80 ГБ памяти HBM3 на 5120-битной шине. Устройства на базе H100 продаются за десятки тысяч долларов, и компании часто покупают их оптом для создания серверов и экзафлопсных компьютеров, что приносит значительно большую прибыль Nvidia.

Компании, вероятно, нужны дополнительные средства. У неё был плохой второй квартал из-за падения доходов от игр и снижения потребительского спроса, вызванного стремительным ростом инфляции. Nvidia также сталкивается с огромными потерями после отмены RTX 4080 12 ГБ и вынужденной компенсации своим партнерам за её отмену.

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Но самый значительный финансовый удар, который может получить Nvidia, заключается в официальном предостережении от США о продаже своих высокопроизводительных графических процессоров, ориентированных на ИИ, в Китай, что, как ожидается, обойдется компании в 400 миллионов долларов.