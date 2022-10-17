Производителем уникальной в своем роде видеокарт является малоизвестная китайская компания 51RISC

Уже много лет подряд видеокарты постоянно увеличиваются в размерах и массе, что может вызвать беспокойство за сохранность как самого графического ускорителя, так и остальных компонентов системы, особенно материнской платы.

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Многие современные видеокарты поставляются со специальными опорами, чтобы они не отрывались от слотов PCIe. Китайская компания 51RISC решила выделиться и показать свой собственный взгляд на флагманскую карту Nvidia RTX 4090. Но в неё нет модных прибамбасов, например, RGB, но она комплектуется встроенным спиртовым уровнем.

Общий дизайн карты не отличается от других видеокарт RTX 4090. Сама карта представляет собой 3-слотовое устройство, которое немного меньше, чем 3,5- и 4-слотовых решений от партнеров Nvidia. Кожух и задняя панель имеют футуристический оливково-серый дизайн, который хорошо сочетается с черными вентиляторами. Что касается производительности, карта использует ту же конфигурацию печатной платы, что и многие другие RTX 4090, питается от 16-контактного разъема и имеет предел тепловой расчетной мощности (TDP) 450 Вт.

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Настоящее отличие находится на верхней стороне карты, где есть не один, а два спиртовых уровня, чтобы гарантировать прямое положение ускорителя. Конечно, они не влияют на искривление карты, но могут показать владельцу, что необходимо принять меры для её выравнивания. Кроме того, если в доме не оказалось строительного уровня, то можно вынуть видеокарту из корпуса и использовать её для хозяйственных нужд!