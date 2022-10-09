По крайней мере именно такой тип памяти указывается при описании карты на одном из этапов покупки

Scan разместил на своем сайте страницу с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X. Ритейлер был выбран NVIDIA в качестве официального продавца графических карт линейки NVIDIA Founders Edition в Великобритании. Это означает, что, перейдя на веб-сайт NVIDIA в Великобритании и выбрав «все варианты покупки» для RTX 3060 Ti Founders Edition, пользователь будет перенаправлен на специальный веб-сайт, размещенный Scan.

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Там можно увидеть характеристики RTX 3060 Ti с памятью GDDR6 объемом 8 ГБ. Однако при добавлении товара в корзину можно увидеть следующее сообщение:

Насколько можно судить, упоминание памяти GDDR6X отображается только на этой странице корзины и не отображается на дальнейших этапах покупки при оформлении заказа. Scan либо готовит свой веб-сайт к выпуску обновленной модели GDDR6X, либо это может быть просто ошибка со стороны продавца.

Наиболее вероятен первый вариант, поскольку слухи о выпуске такой модели уже ходят в сети несколько недель, и это было бы очень странным совпадением.

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Независимо от того, имеет ли эта модель память GDDR6 или GDDR6X, цена 369 фунтов стерлингов по-прежнему является одной из самых низких в Великобритании для RTX 3060 Ti. Scan UK продает самые дешевые кастомные модели за 455 фунтов стерлингов, в то время как другие розничные продавцы предлагают их по цене от 399 фунтов стерлингов. Кроме того, согласно описанию товара, тактовая частота в разгоне составляет 1670 МГц, что на 5 МГц выше, чем у официальной RTX 3060 Ti с памятью GDDR6.