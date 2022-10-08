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Noctua выпустила защитное приспособление от термопасты для процессоров AMD на сокете AM5
Это нехитрое устройство предотвращает попадание термопасты за предылы термораспределительной крышки
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 Noctua сегодня представила специальное устройство для защиты процессоров AMD с сокетом AM5 от протекания термопасты. NA-TPG1 представляет собой точно вырезанный кусок поликарбоната, который охватывает внутреннюю часть процессоров серии Ryzen 7000 для настольных ПК и, таким образом, предотвращает скопление излишков термопасты в вырезах после установки кулера.

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 Чипы AM5 имеют необычный теплораспределитель из-за того, что AMD размещает все SMD на верхней стороне подложки процессора. Если бы компания увеличила размер чипа, чтобы использовать традиционную конструкцию IHS, ей, вероятно, пришлось бы пожертвовать совместимостью с кулерами для сокета AM4.

 Те, кто использует неэлектропроводящую термопасту не должны испытывать проблем, если она попадет между щелями IHS. Таким образом, решение Noctua имеет для таких пользователей преимущество только в том, что процессоры остаются в чистоте, особенно для пользователей, которые часто переустанавливают кулеры, например, обозреватели оборудования.

 Защита от термопасты Noctua будет доступна в трех разных комплектах в декабре. Она будет вполне доступна каждому по цене 8 долларов в комплекте с 10 чистящими салфетками, 10 долларов с 3,5-граммовым тюбиком термопасты NT-H1 или 14 долларов с высокоэффективной пастой NT-H2.

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 Компания Noctua также обновила дорожную карту своих будущих продуктов. В начале следующего года Noctua наконец-то должна выпустить преемника своего флагманского процессорного кулера NH-D15, выпущенного в далеком 2014 году. Также в следующем году выйдет модель NH-L9A с монтажным приспособлением для сокета AM5, входящим в комплект поставки. NH-L9A является единственным кулером компании, который требует замены стандартной задней панели AM4 на специальную для AM5.

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