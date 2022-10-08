Такие показатели работы карты были опубликованы инсайдером wnxod

Судя по снимкам экрана, предоставленным инсайдером wnxod, видеокарта RTX 4090 может легко достигать высоких частот при относительно небольшом увеличении мощности.

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Инсайдер опубликовал два скриншота, на которых показана вкладка TechPowerUP GPU-Z с подробной информацией о видеокарте. Однако, учитывая, что есть только одна игровая карта с TDP 450 Вт, относительно легко догадаться, что речь идет о графической карте RTX 4090.

На первом снимке экрана показана частота по умолчанию 2730 МГц, являющаяся, судя по всему, типичной частотой, которую можно увидеть в большинстве синтетических тестов и игр. Однако тактовая частота будет варьироваться в зависимости от графических настроек и разрешения, поэтому она может быть ниже или выше. К сожалению, wnxod не сообщил, что тестируется в этом конкретном примере.

Подтверждено то, что карта достигла температуры 65,6°C, а самая горячая точка достигла температуры 73,4°C, и это при текущем показателе мощности 446,9 Вт. Это означает, что перед нами стандартные настройки с TDP по умолчанию 450 Вт. Показания скорости вращения двух вентиляторов показывают 1652/1653 об/мин, что составляет 40% от максимальной скорости вентилятора.

Второй скриншот немного более интересен, потому что он показывает пиковую тактовую частоту графического процессора 3135 МГц, что на данный момент является самой высокой частотой, показанной в каких-либо утечках, касающихся RTX 4090. Температура лишь немного увеличилась до 68,2°C. Кроме того, это показывает, что пиковое энергопотребление всей карты составило 492,8 Вт, что менее чем на 50 Вт больше, чем на предыдущих снимках экрана.

Однако есть несколько вопросов. Во-первых, не известно, какая рабочая нагрузка использовалась, это вполне может быть какой-то старый игровой тест с очень низким использованием графического процессора. Во-вторых, здесь не показаны значения в реальном времени, поэтому можем видеть только пиковое значение.

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Напомню, что NVIDIA GeForce RTX 4090 станет первой из новой серии видеокарт Ada Lovelace, которая поступит в продажу 12 октября по цене 1599 долларов. В следующем месяце настанет черед RTX 4080.