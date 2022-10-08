Об этом свидетельствует утечка тестирования, опубликованная профильным ресурсом

Ресурс Videocardz.com опубликовал ранние тесты грядущей флагманской игровой карты Nvidia RTX 4090. Просочившиеся результаты включают тесты 3DMark FireStrike Ultra, тест DirectX11, работающий с разрешением 4K, TimeSpy Extreme с использованием API DirectX12 такого же разрешения, а также Port Royal, основанный на специальном движке с API DirectX Raytracing.

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NVIDIA RTX 4090 является первой и самой мощной графической картой на архитектуре Ada Lovelace, которую компания выпускает в этом месяце. Эта карта оснащена графическим процессором AD102 с 16384 ядрами CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с с 384-битным интерфейсом. NVIDIA выпустила специальный драйвер версии 521.90 для этой карты, который доступен только для технических обозревателей.

Что касается результатов, то RTX 4090 набирает 18892 балла в FireStrike Ultra, 25256 баллов в TimeSpy Extreme и 24886 баллов в Port Royal в графических тестах. Эти значения получены с картой, работающей на эталонных частотах 2520 МГц и TDP по умолчанию 450 Вт. Для сравнения в графиках ниже также указаны результаты неизвестной карты с заводским разгоном. Другие оценки взяты из официального рейтинга 3DMark.

Согласно этим результатам, RTX 4090 как минимум на 82% быстрее, чем RTX 3090. Стоит учитывать, что результаты будут различаться в зависимости от конфигурации системы.

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Синтетические тесты являются только частью предстоящих тестов. Результаты в играх покажут, насколько мощной на самом деле является RTX 4090 при разных разрешениях и разных настройках качества. Первые обзоры графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090 будут опубликованы 11 октября.