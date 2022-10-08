Однако ради этого придется пожертвовать безопасностью системы

В преддверии запуска Windows 11 Microsoft часто рассказывала всем об игровых возможностях новой операционной системы. Однако после выхода Windows 11 и проведенных тестах выяснилось, что она не лучше и не хуже, чем Windows 10 с точки зрения производительности игр. Теперь Microsoft опубликовала новую запись в блоге с советами для геймеров о том, как оптимизировать игровую производительность в Windows 11.

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Существует два основных способа, которыми Microsoft предлагает пользователям настроить конфигурацию своих ПК для повышения производительности в играх: отключение целостности кода, защищенного HVCI, также называемого целостностью памяти, и отключение платформы виртуальных машин (VMP).

В новом сообщении в блоге обсуждается, почему существуют эти функции безопасности, почему они включены по умолчанию на всех новых устройствах с Windows 11, и почему геймеры могут отключить их, по крайней мере, временно. Геймеры, отдающие предпочтение производительности, могут попробовать эти изменения, но Microsoft предупреждает, что после их отключения система может быть уязвима для угроз.

После того как предупреждения были прояснены, Microsoft любезно предоставила простое пошаговое руководство, которое поможет геймерам выполнить переключить два параметра безопасности, влияющие на производительность игры.

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К сожалению, Microsoft не сообщает, какие преимущества в производительности может дать отключение HVCI и/или VMP. Есть подозрение, что разница в производительности с включенными или выключенными этими параметрами безопасности будет составлять примерно от 5 до 10%. Предположение основано на предварительном тестировании после запуска Windows 11 с включением Microsoft Virtualization-Based Security (VBS) и HVCI, но сейчас все может быть по-другому.