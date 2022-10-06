Кроме того Pixel Watch получили 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутеннего пространства и операционную систему Wear OS 3.5

Google выпустила Pixel Watch, свои долгожданные умные часы на базе Wear OS 3.5. Доступные для предварительного заказа Pixel Watch также можно получить в качестве бонуса за предварительный заказ вместе со смартфоном Pixel 7 Pro, если купить его до 17 октября. Кроме того, Google предложит скидку 179 фунтов стерлингов на Pixel Watch, если приобрести Pixel 7 в тот же период.

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Google предлагает Pixel Watch в четырех цветах, все с корпусом из нержавеющей стали диаметром 41 мм. По данным компании, Pixel Watch имеют толщину 12,3 мм и весят 36 г без ремешка. К сожалению, Google удалось разместить в часах батарею емкостью всего 294 мАч. В результате автономность Pixel Watch составляет всего 24 часа, что намного ниже, например, Galaxy Watch 5 от Samsung.

Как и ожидалось, Pixel Watch основаны на устаревшем чипсете Exynos 9110, который впервые появился несколько лет назад в Galaxy Watch Active2. Кроме того, Google использует в своих умных часах сопроцессор ARM Cortex-M33, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Стоимость Pixel Watch в Великобритании начинается с 339 фунтов стерлингов с возможностью подключения по Bluetooth и Wi-Fi, а версия с поддержкой LTE поднимает это значение до 379 фунтов стерлингов.

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Стоит отметить, что все версии, кроме комбинации Champagne Gold/Hazel Active Band, можно заказать с обоими вариантами подключения. По какой-то причине Google предлагает версию Champagne Gold только в более дорогой версии с LTE. Покупатели часов от Google также получают 6 месяцев подписки Fitbit Premium, которая начинается сразу после активации устройства и 3 месяца подписки YouTube Music Premium.