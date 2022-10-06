Стоит казать, что это требование для всей системы с учетом мощности других компонентов

Не является секретом, что для нового флагмана Nvidia GeForce RTX 4090 потребуется качественный и мощный блок питания. Однако партнеры Nvidia имеют совершенно разные рекомендации по мощности блоков питания для своих моделей RTX 4090.

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Некоторые компании следуют стандартной рекомендации Nvidia по блоку питания не менее 850 Вт, но многие указывают 1000 Вт в качестве рекомендуемой мощности, а другие даже доходят до ошеломляющих 1200 Вт. Ниже представлен список моделей RTX 4090 от различных компаний и соответствующие им рекомендованные блоки питания.

Asus, для своей модели ROG Strix компания рекомендует блок питания мощностью 1000 Вт. Компания учитывает здесь возможность разгона пользователями как процессора, так и графической карты, что, конечно же, увеличит потенциальное энергопотребление. Рекомендация оказывается на 150 Вт выше, чем эталонная версия Founders Edition от Nvidia. Те же рекомендации по блоку питания на 1000 Вт можно найти для видеокарт Gigabyte Aorus Master и Zotac AMP Extreme/Trinity RTX 4090.

Что касается флагманских графических карт RTX 4090 от MSI, PNY, Galax и Inno3D, то все эти модели соответствуют эталонным рекомендациям Nvidia по блоку питания в 850 Вт. Это, вероятно, разумно, но необходимо при этом использовать модели с сертификацией 80 Plus Gold или выше.

Вишенкой на торте является компания Palit с ее рекомендацией для видеокарты RTX 4090 GameRock иметь блок питания мощностью 1200 Вт. Это, безусловно, самая требовательная модель, которую когда-либо приходилось видеть для одиночной видеокарты. Больше могла требовать только связка Quad-SLI GTX 980 Ti.

Palit не стала раскрывать свои доводы в пользу рекомендации блока питания мощностью 1200 Вт, но это может быть связано с рядом причин. Вполне возможно, что тестовой установкой в компании была система с разогнанным до предела Core i9-12900K, что значительно увеличивает нагрузку на подсистему питания, а блок мощностью 1200 Вт гарантированно будет обеспечивать потребности подобной системы. Интересно, что Palit, несмотря на это, указывает TBP всего в 450 Вт.

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Gainward и Colorful пока не поделились рекомендациями по блокам питания или требованиями к мощности самой видеокарты. Но стоит помнить, что Palit является родственной компанией Gainward, поэтому рекомендации для неё могут быть схожими.