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GeForce RTX 4090 достигла частоты 3 ГГц и мощности 616 Вт при тестировании в MSI Kombustor
К сожалению температурные показатели работающей при такой частоте и мощности карты источник не назвал
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 Похоже, что новая флагманская видеокарта Nvidia RTX 4090 на новейшей архитектуре Ada lovelace может легко работать на очень высоких тактовых частотах, намного выше, чем у предыдущей архитектуры. Сама NVIDIA уже продемонстрировала карту, работающую на частоте 2,85 ГГц.

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 С небольшими усилиями геймеры и оверклокеры могут достичь гораздо более высоких тактовых частот до 3,0 ГГц во время стресс-тестирования с помощью Kombustor или даже 3,1 ГГц при более легкой нагрузке, однако 3,0 ГГц, по-видимому, являются легко достижимой частотой для большинства карт во множестве приложений.

 Согласно скриншотам, размещенным на Bilibili, RTX 4090 может работать на частоте 3,0 ГГц и мощности 425,6 Вт или на частоте 2,64 ГГц и 615,8 Вт. Оба результата являются экстремальными для любого графического процессора, но, как показано, вполне достижимы для RTX 4090. Похоже, что инсайдер использовал приложение MSI Kombustor для обоих тестов. Тактовая частота 3,0 ГГц была достигнута с тестом по умолчанию под названием «msi-01», а мощность в 616 Вт была достигнута в режиме «Furmark-donut», который очень требователен к питанию. Единственное, что не было показано, это температура графического процессора.

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 NVIDIA GeForce RTX 4090 имеет TDP по умолчанию 450 Вт, что также является значением по умолчанию для большинства моделей от партнеров Nvidia. Тем не менее подавляющее большинство карт также будут иметь версии «OC» или «Gaming», что отразится на мощности, которая легко превысит 500 Вт. Кроме того, графические карты, включая Founder Edition, как сообщается, имеют предел мощности до 600 Вт, что может объяснить показанную во время тестирования мощность.

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rikki_tikki
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GeForce RTX 4090 достигла частоты 3 ГГц и мощности 616 Вт при тестировании в MSI Kombustor
klounzelot0
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rikki_tikki
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