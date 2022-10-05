Это один из первых официальных обзоров видеокарты кастомного дизайна от партнера Intel

2 октября стало известно, что компания Acer вышла на рынок графических карт, представив модель Predator BiFrost на базе Intel Arc A770 для настольных ПК. Сегодня израильский технический веб-сайт Plonter.info сообщил, что у него уже есть полный обзор этой карты.

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Plonter удалось получить образец пользовательского графической карты Acer Predator BiForst, по сути, став первым в мире ресурсом, протестировавшим не только эту карту, но и вообще любую графическую карту серии Arc A7 не эталонного дизайна.

Видеокарта Acer Predator A770 представляет собой полностью нестандартную конструкцию с двумя вентиляторами и двумя 8-контактными разъемами питания. Интересно, что это версия оснащена 16 ГБ памяти, а не на 8 ГБ, которая станет основной при производстве собственных моделей Arc A770 от партнеров Intel.

Согласно проведенному тесту, этот графический процессор имеет эталонную тактовую частоту 2100 МГц и энергопотребление 225 Вт. Тем не менее не совсем понятно, что означает «OC» в названии этой карты. В конфигурации выводов на дисплей также нет изменений. На сайте не указывается, являются ли порты HDMI версии 2.1 или 2.0.

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На сайте есть все данные о производительности этой карты, но, к сожалению, нет информации о её наличии или цене. Учитывая, что образец уже попал в СМИ, есть шанс, что карта может быть выпущена одновременно с моделью Intel Limited Edition на следующей неделе.