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NVIDIA GeForce RTX 4090 показывает более 500 кадров в секунду в Overwatch 2
Следом идет RTX 4080 16 ГБ с результатом более 360 FPS
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 С выпуском продолжения Overwatch NVIDIA делится своими оценками производительности существующих и грядущих графических процессоров.

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 До запуска RTX 4080 еще месяц, но RTX 4090 должна стать доступной уже на следующей неделе. NVIDIA опубликовала график производительности, включающий три графических карты серии RTX 40 и три видеокарты серии RTX 30. По словам компании, графические процессоры поколения Ampere будут предлагаться вместе с Ada Lovelace, по крайней мере, до тех пор, пока не будут выпущены более доступные RTX 4070 и менее производительные модели.

 Согласно опубликованной диаграмме, GeForce RTX 4090 показывает до 507 кадров в секунду при разрешении 2560×1440 с настройками Ultra. Между картами RTX 4090 и RTX 4080 существует значительный разрыв. Вторая по производительности карта RTX 4080 16 ГБ показывает результат 368 кадров в секунду. Обе карты рекламируются как модели 360+ FPS и идеально подходят для игровых мониторов с частотой 360 Гц.

 RTX 4080 12 ГБ показывает менее 300 кадров в секунду с теми же настройками. Рекомендации NVIDIA для этой игры можно посмотреть ниже:

1080p 144+ FPS - NVIDIA GeForce RTX 3060;

1080p 360+ FPS - NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti;

1440p 360+ FPS - NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 ГБ);

1440p 500+ FPS - NVIDIA GeForce RTX 4090.

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 Есть большая вероятность, что RTX 4080 12 ГБ может предложить производительность, аналогичную RTX 3090, но игра была выпущена менее суток назад, поэтому полноценных обзоров пока нет. Также есть шанс, что обзорщики могут включить игру в свои обзоры графического процессора Arc A7, которые ожидаются уже сегодня в течение дня.

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