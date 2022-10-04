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Xiaomi представила Redmi Pad в Европе по цене от 300 евро
Для покупки будут доступны три версии планшета с объемом ОЗУ от 3 до 6 ГБ
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 Xiaomi анонсировала Redmi Pad, один из многих продуктов, представленных на сегодняшней глобальной выставке оборудования. Как и ожидалось, Redmi Pad является более дешевым вариантом планшетов серии Xiaomi Pad 5, например недавнего Pad 5 Pro 12.4. Что касается Redmi Pad, то Xiaomi оснастила планшет 10,61-дюймовым дисплеем, который имеет разрешение 1080p и частоту 90 Гц. Кроме того, планшет поддерживает режим низкого уровня синего света, чтобы свести к минимуму нагрузку на глаза при использовании устройства ночью.

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 Основой Redmi Pad является 6-нм система на чипе Helio G99 компании MediaTek. Компанию чипсету Xiaomi составляет оперативная память объемом от 3 ГБ. Xiaomi добавляет, что все модели Redmi Pad оснащены батареями емкостью 8000 мАч, которые поддерживают быструю зарядку мощностью 18 Вт, хотя компания по какой-то причине прилагает в комплект более мощное зарядное устройство на 22,5 Вт. Также Redmi Pad оснащается двумя 8-мегапиксельными камерами, по одной с каждой стороны планшета.

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 Заказать Redmi Pad можно будет уже с сегодняшнего дня. Планшет будет стоить 299,9 евро в варианте с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, а вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем будет доступен за 329,9 евро. Будет также доступен третий вариант с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ. Судя по всему, все варианты будут представлены в зеленом, сером и серебристом цветах. Стоит отметить, что до 7 октября приобрести планшет в минимальной комплектации можно будет с небольшой скидкой в 20 евро, то есть за 279,9 европейских денежных знаков.

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