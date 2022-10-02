Эта первая в истории компании видеокарта оснащена системой охлаждения, ранее нигде не применявшаяся

Компания Acer неожиданно для всех официально объявила о своем выходе на рынок видеокарт, представив сегодня в свою графическую карту Predator BiFrost. Удивительно то, что свой дебют в данном секторе рынка компания решила сделать не с видеокартами на базе чипов Nvidia или AMD, а новой флагманской видеокарте Intel Arc A770.

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Сама карта имеет достаточно яркий и привлекательный дизайн, который никто никогда раньше не создавал. Карта включает в себя турбо вентилятор посередине и гораздо больший обычный вентилятор справа. Это придает карте уникальную эстетику.

Эта уникальная система охлаждения позволит карте легко выделиться среди остальных конкурентов, что хорошо для Acer, если она планирует завоевать популярность среди пользователей. Кроме того, такая конструкции может быть действительно хорошей с точки зрения производительности. Вентилятор в центре, теоретически, должен выталкивать большую часть нагретого воздуха через заднюю часть корпуса, что снизит температуру окружающей среды внутри корпуса и поможет охладить карту и другие компоненты системы.

Карта имеет металлический кожух с черной отделкой по всей поверхности карты, что придает карте законченный вид. Оба вентилятора имеют RGB-подсветку, но больший задний вентилятор имеет значительно более яркую RGB-подсветку. Кроме того, Acer разместила логотип Predator на боковой поверхности и также оснастила его подсветкой.

К сожалению, о карте мало что известно, кроме названия карты и её изображения. Какие-либо подробности о технических характеристиках и возможных тактовых частотах отсутствуют.

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Напомню, что только вчера Intel объявила полную информацию о своих графических картах Arc A750 и A770, включая цены и дату выпуска. Все три модели, включая Arc A750 8 ГБ, A770 8 ГБ и A770 16 ГБ, поступят в продажу 12 октября по цене 289, 329 и 349 долларов соответственно.