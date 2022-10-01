Intel Arc A750 станет серьезным соперником для Nvidia RTX 3060

Intel 12 октября выпустит три видеокарты: Arc A770 Limited Edition, Arc A770 и Arc A750. Компания утверждает, что все эти модели должны располагаться между более дорогими RTX 3060 и RTX 3060 Ti по производительности. В долгосрочной перспективе наличие третьего игрока на рынке графических процессоров должно принести пользу потребителям, поскольку все они конкурируют между собой, предлагая продукты с лучшим соотношением цены и качества.

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На этой неделе на мероприятии Innovation компания Intel объявила о ценах и доступности своего флагманского графического процессора Arc A770 для настольных ПК. Сегодня компания предоставила более подробную информацию об остальных моделях части своей линейки A700, включая A770 Limited Edition и A750.

Intel подтвердила, что рекомендованная производителем розничная цена Arc A770 Limited Edition составляет 349 долларов, что всего на 20 долларов больше, чем у стандартной Arc A770. Обе имеют 32 ядра Xe и TDP 225 Вт, но версия LE оснащается чипами памяти с удвоенной емкостью 16 ГБ GDDR6 и пропускную способность 560 ГБ/с.

Arc A750 также выйдет 12 октября, как и её более дорогие соплеменники, но по рекомендованной розничной цене 289 долларов. Она использует урезанный графический процессор ACM-G10 с 28 ядрами Xe в сочетании с 8 ГБ видеопамяти и мощностью 225 Вт. Intel утверждает, что при разрешении 1440p видеокарта в среднем на шесть процентов быстрее, чем RTX 3060, которую в настоящее время можно найти примерно за 370 долларов. Однако игры с поддержкой DirectX 11 имеют меньшую производительность даже в диаграммах самой Intel.





Остается надеяться, что Intel устранила большинство проблем с графическими драйверами, и запуск пройдет более гладко, чем выпуск Arc A380 несколько месяцев назад. Кроме того будут доступны кастомные модели от партнеров компании, таких как Acer, ASRock, Gunnir и MSI.

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12 октября выйдут не только графических карты Arc A770 Limited Edition, Arc A770 и Arc A750, но также флагман Nvidia RTX 4090, который нацелен на совершенно другой сегмент рынка, чем карты Intel. На стороне графических процессоров, однако, есть преимущество в поддержке DisplayPort 2.0 (UHBR 10), а карта Nvidia может похвастаться лишь поддержкой DisplayPort 1.4a.