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Nvidia прояснила ситуацию с требованиями к питанию видеокарт GeForce RTX 40
Самая мощная на сегодня карта RTX 40 потребует качественного блока питания мощностью от 850 Вт
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 Один из самых больших вопросов, связанных с видеокартами Nvidia GeForce RTX 40, заключается в том, нужно ли обновлять блок питания. Nvidia загрузила новый FAQ, который проливает свет на требования к питанию для пользователей нового поколения видеокарт компании.

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 Потребителям не нужно будет обновлять свои блоки питания, если мощность соответствует рекомендациям Nvidia. GeForce RTX 4090 имеет TGP 450 Вт, а это означает, что нужен блок мощностью не менее 850 Вт. Для GeForce RTX 4080 12 ГБ (285 Вт) требуется блок питания мощностью 700 Вт, а для GeForce RTX 4080 16 ГБ (320 Вт) - блок питания мощностью 750 Вт. Таким образом, если у пользователей есть блок питания достаточной мощности, произведенный надежной компанией, обновлять его нет необходимости. 

 Для видеокарт серии GeForce RTX 40 Nvidia решила использовать новый разъем питания PCIe 5.0 (12VHPWR), чтобы уменьшить количество кабелей и улучшить вентиляцию внутри корпуса. Новые блоки питания ATX 3.0 уже поставляются с разъемом 12VHPWR. Однако более старым устройствам придется полагаться на адаптеры питания. Согласно информации Nvidia, видеокарты серии GeForce RTX 40 будут комплектоваться необходимыми адаптерами питания, что позволит существующим блокам питания ATX 2.0 использовать обычные 8-контактные разъемы PCIe.

 Ранее в сеть попало электронное письмо от члена PCI-SIG о потенциальной опасности перегрузки по току или мощности при использовании блоков питания ATX 2.0 с разъемами 12VHPWR. Сообщение вызвало сильную панику среди сообщества.

 Однако некоторые публикации неверно истолковали сообщение PCI SIG. PCI-SIG хотела предупредить о том, что некоторые разъемы 12VHPWR страдали от температурных отклонений при определенных сценариях из-за компонентов, используемых при их производстве. Возможно, компоненты не соответствовали требованиям PCI SIG. Nvidia подтвердила, что это была проблема с прототипом разъема от конкретного поставщика, и с тех пор поставщик решил проблему.

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 В адаптере питания нет сигнальных контактов, поэтому адаптеры питания, поставляемые с видеокартами GeForce RTX 40-й серии, имеют активную схему, которая подбирает мощность на основе количества 8-контактных разъемов PCIe и сообщает об этом видеокарте. Это очень удобно, так как минимальное требование для GeForce RTX 4090 и RTX 4080 16 ГБ - три 8-контактных разъема питания PCIe. Так, например, когда схема обнаруживает четыре 8-контактных разъема питания PCIe, это позволяет GeForce RTX 4090 увеличить запас мощности для разгона.

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