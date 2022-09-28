Новинки могут похвастаться улучшенным дизайном и повышенным запасом мощности в сравнении с эталонными картами Intel

Многие пользователи предпочитают покупать эталонные видеокарты от Nvidia. Однако подавляющее большинство пользователей всё-таки предпочитают приобретать нестандартные модели от партнеров компании. Вчера на мероприятии Innovation 2022 было представлено как минимум четыре новых карты от GUNNIR и ASRock. До сих пор Intel продемонстрировала модели линейки A7 исключительно собственного дизайна Limited Edition.

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Компания GUNNIR давно подтвердила, что разрабатывает видеокарты A7, но только сейчас показала одну из них в реальности. Новинка имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами и занимает в корпусе 2,2 слота. Снабжение энергией карты осуществляется через два 8-контактных разъема питания, что является улучшением по сравнению со схемой 8+6 контактов от Intel. Эта карта также оснащена простым металлическим кожухом и задней панелью с полным покрытием.

ASRock предложила две модели Arc A7, одна из которых относится к серии Phantom Gaming (Arc A770), а другая к серии Challenger (Arc A750). Intel намекает, что её партнеры будут иметь некоторую гибкость, когда дело доходит до конфигураций графического процессора в плане тактовых частот и уровня TGP. Одна из карт даже имеет суффикс «OC», что подтверждает её более высокие скоростные характеристики, чем у Intel Limited Edition. Обе карты также оснащены двойными 8-контактными разъемами питания, что, по-видимому, является особенностью всех нереференсных дизайнов с графическим процессором Arc.

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К сожалению, ни в одном из отчетов нет информации о доступности пользовательских карт. Intel упомянула, что планируется запустить в продажу как эталонные, так и партнерские видеокарты одновременно.