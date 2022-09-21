Как уже упоминалось, компания NVIDIA склонна не рассказывать некоторые характеристики при анонсе новых карт. Например, точный размер кристалла AD102 удалось узнать только благодаря веб-сайту PNY. Хотя характеристики серии GeForce RTX 40 определенно не стали неожиданностью, все же приятно видеть подтверждение неопубликованных характеристик видеокарты.
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Компания GALAX также подтверждает точные варианты используемых графических процессоров, используемые всеми тремя представленными новыми моделями:
GeForce RTX 4090: AD102-300;
GeForce RTX 4080 16 ГБ: AD103-300;
GeForce RTX 4080 12 ГБ: AD104-400.
Это означает, что NVIDIA действительно выпустит три разных графических процессора в течение нескольких недель, но также несколько удивительно, что самый маленький графический процессор AD104 не является основой RTX 4070. Вместо этого компания выпустила две модели RTX 4080 с совершенно разными характеристиками, что очень необычно.
Все видеокарты GALAX RTX 40 будут оснащены новым разъемом питания 12VHPWR и идентичным количеством разъемов вывода изображения на дисплей: три DisplayPort и один HDMI. Похоже, что на данный момент наибольшую тактовую частоту видеокарты RTX 4080 имеет модель от GALAX, работающая на частоте 2685 МГц. Другие компании пока с неохотой раскрывают данный параметр своих изделий.